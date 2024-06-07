Банк «Альянс» заперечив причетність до скандалу навколо пропонування неправомірної вигоди НАБУ

У фінустанові наголошують, що суворо дотримуються законодавства України, мають нульову толерантність до корупції, тому не ставили і не могли ставити неправомірних завдань співробітникам юридичної компанії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку на Інтерфакс-Україна.

У документі зазначається, що АТ «Банк Альянс» неодноразово наголошував на численних порушеннях умов банківської гарантії в угодах між НЕК “Укренерго” та ТОВ “Юнайтед Енерджі”, гарантом яких він виступав, а також на необґрунтованості претензій правоохоронців до посадової особи Банку.

«Правомірність юридичної позиції банку у справі підтверджується висновками ДАСУ, НКРЕКП, а також НКРЕКП ДП "Центр судової експертизи та експертних досліджень", який встановив відсутність порушення вимог Положення про надання гарантії та супроводження гарантійних операцій юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців в АТ "Банк Альянс" Головою Правління банку», - йдеться у заяві банку.

У фінустанові підкреслюють, що «Альянс» має договір про надання правової допомоги з юридичною компанією "Міллер", і інтереси банку та голови його правління Юлії Фролової представляють виключно адвокати Артем Крикун-Труш, Анна Калинчук та В'ячеслав Коломійчук.

«Банк не ставив і не міг ставити неправомірних завдань будь-яким співробітникам юридичної компанії, адже це суперечить законодавству України, нормативам діяльності банку та етичним нормам», - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 6 червня застосував до адвоката юридичної компанії «Міллер» Олексія Носова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Юриста підозрюють у пропонуванні хабаря у розмірі $200 000 детективу НАБУ та прокурору САП. За версією слідства, кошти нібито пропонували детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн. Нагадаємо, НАБУ встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив комерційний «Банк Альянс».