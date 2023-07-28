Банк КОНКОРД спростував чутки з проросійських «помийок» про позбавлення його ліцензії – заява

Банк КОНКОРД рішуче спростував чутки та матеріали, які почали з’являтися на сайтах-«смітниках», про те, що цю фінустанову начебто позбавили банківської ліцензії.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті банку.

Напередодні подібні плітки почали з’являтися на сайтах-«смітниках», які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні.

У КОНКОРДі наголосили: наразі в банку завершується регламентна планова перевірка Нацбанку, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів і термінів. Перевірка є ключовою функцією регулятора, і в 2022 році у банку відбувся аудит, рекомендації якого було одразу враховано та впроваджено.

«Ми спостерігаємо та надзвичайно стурбовані тим тиском, який за допомоги ворожих ресурсів (припускаємо, що наші конкуренти) чинять на Нацбанк України та на суспільство, маніпулюючи версіями щодо висновків перевірки, видаючи за справжню версію припущення про позбавлення ліцензії. Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора», - йдеться у заяві банку.

Банк дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність. Рейтинг стійкості банку підвищено до рівня ААА. Також банк ретельно виконує всі рекомендації, які надає Національний банк України.

Останнім часом дії нацрегулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема це стосується й врегулювання щодо так званого гемблінгу.

«Банк підтримує дії Правління НБУ щодо формування ефективної та прозорої банківської системи. Банк «КОНКОРД» заявляє, що готовий виконувати всі умови та дотримуватись всіх правил, створених регулятором задля стабільної роботи фінансової системи України», - додали також у фінустанові.

За підсумками 2022 року банк «КОНКОРД» перейшов у категорію великих платників податків – 150 млн грн податків і зборів перераховано до бюджету.

Зважаючи на те, що неправдива інформація про нібито позбавлення КОНКОРДу ліцензії з’явилась на проросійських ресурсах, можна припустити, що у такий спосіб Росія намагається дискредитувати український бізнес і держслужбовців.