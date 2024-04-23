Банк Кредит Дніпро надав фінансову підтримку 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, яка з початку повномасштабного вторгнення бере участь у веденні бойових дій, здійснює заходи із забезпечення національної безпеки й оборони та відстоює інтереси нашої держави.

Раді задовольнити потреби наших захисників у технічному обладнанні та лікарських засобах.

Щиро дякуємо нашим захисникам, продовжуємо працювати та разом — до Перемоги!

Банк Кредит Дніпро разом зі співробітниками, клієнтами й українськими і міжнародними фондами та громадськими організаціями об’єднались навколо спільної мети – підтримки України. Банк регулярно надає допомогу військовим частинам і на початку квітня разом із Благодійною організацією «Благодійний фонд ”ПУЛЬС”» розпочав низку тренінгів з тактичної медицини для військових ЗСУ.