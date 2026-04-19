Банк Кредит Дніпро видав перший кредит за програмою єОселя у Новомосковську Актуально

Банк Кредит Дніпро видав перший кредит за Державною програмою іпотечного кредитування єОселя в Новомосковську (Дніпропетровська область). Власне житло придбала родина працівника Державної служби надзвичайних ситуацій.

© УНІАН

Рятувальник оформив кредит по єОселі за пільговою ставкою 3% річних і став власником квартири.

Співробітники Банку Кредит Дніпро працюють, щоб створювати нові можливості для покращення життя українців. Державна програма єОселя є одним із таких інструментів, що постійно розвивається. Банк Кредит Дніпро приєднався до Державної програми іпотечного кредитування наприкінці березня цього року.

Нагадаємо, що придбати житло — як квартиру, так і будинок, і таунхаус — за програмою можна, маючи початковий внесок розміром 20% на суму до 6 мільйонів гривень.

Подати заявку можна виключно через застосунок Дія, обравши єОселю в переліку послуг.

Детальніше про умови єОселі тут: https://creditdnepr.com.ua/ipoteka/eoselia або за номером контакт-центру: 0 800 507 700.

