Банк Кредит Дніпро видав перший кредит за програмою єОселя у Новомосковську Актуально
Банк Кредит Дніпро видав перший кредит за Державною програмою іпотечного кредитування єОселя в Новомосковську (Дніпропетровська область). Власне житло придбала родина працівника Державної служби надзвичайних ситуацій.
Рятувальник оформив кредит по єОселі за пільговою ставкою 3% річних і став власником квартири.
Співробітники Банку Кредит Дніпро працюють, щоб створювати нові можливості для покращення життя українців. Державна програма єОселя є одним із таких інструментів, що постійно розвивається. Банк Кредит Дніпро приєднався до Державної програми іпотечного кредитування наприкінці березня цього року.
Нагадаємо, що придбати житло — як квартиру, так і будинок, і таунхаус — за програмою можна, маючи початковий внесок розміром 20% на суму до 6 мільйонів гривень.
Подати заявку можна виключно через застосунок Дія, обравши єОселю в переліку послуг.
Детальніше про умови єОселі тут: https://creditdnepr.com.ua/ipoteka/eoselia або за номером контакт-центру: 0 800 507 700.