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Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України

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Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України

Фото: Bank for International Settlements

Це було зроблено на прохання Нацбанку.

Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України. 

Про це повідомляє НБУ. 

"Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку Росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, у відповідь на звернення Національного банку BIS обмежив доступ центрального банку Росії до всіх своїх засідань, сервісів та інших видів діяльності.

 "Ми щиро вдячні нашим партнерам за долучення до міжнародних санкцій, запроваджених проти держави-агресора", – заявив Голова НБУ Кирило Шевченко. 

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