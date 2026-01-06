Банк заблокував картку без попередження: які причини і що робити

Банківські картки / © Associated Press

Сучасні системи захисту банків можуть блокувати картки через найменшу підозру на шахрайство. Експертка пояснила, які «поведінкові аномалії» призводять до блокування карток у 3% користувачів.

Про це розповіла заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська, повідомляє УНІАН.

Коли банк може заблокувати картку без попередження?

За словами Довгальської, сучасні Antifraud-системи — програмно-апаратні комплекси для протидії шахрайству, які в режимі реального часу аналізують фінансові та інші онлайн-операції, — працюють на поєднанні статистичних методів і машинного навчання. Вона зазначила, що в середньому під тимчасові обмеження потрапляє близько 1 — 3% платіжних карток від загальної кількості активних клієнтів.

Експертка наголосила, що блокування картки відбувається лише в окремих випадках і часто є запобіжним кроком, спрямованим на захист коштів користувача.

По-перше, обмеження можуть спрацювати через технічні маркери, які ще називають тригерами. Зокрема, це трапляється у разі некоректно вказаного призначення платежу.

«Якщо ви здійснюєте оплату в Інтернеті, то в призначенні платежу не варто вигадувати щось незвичне: стандартна фраза „оплата за товар/послугу“ — це запобіжник від можливого блокування картки», — пояснила банкірка.

По-друге, картку можуть тимчасово заблокувати через поведінкові аномалії — наприклад, велику кількість переказів за короткий проміжок часу або раптову фінансову активність після тривалої перерви.

По-третє, навіть технічні чинники можуть стати підставою для обмежень: зокрема, відсутність Bluetooth-сигналу від довіреного пристрою (смартгодинника чи навушників) під час додавання картки на новий смартфон.

Що робити, якщо банк заблокував картку?

Довгальська також пояснила, як варто діяти клієнтам, якщо їхню картку тимчасово заблокували. Передусім важливо не панікувати, адже таке обмеження часто спрацьовує як «захисний щит», що не дозволяє шахраям оперативно скористатися платіжним інструментом.

«Слід зателефонувати в банк за номером, вказаним на звороті картки, або пройти верифікацію в банківському застосунку на смартфоні. Але в жодному разі не телефонувати на невідомий номер, з якого отримали виклик буцімто працівника банку. У прямому спілкуванні з працівником банку стане зрозумілою причина блокування картки», — рекомендувала банкірка.

Нагадаємо, восени 2025 року українські банки посилили контроль за рахунками громадян згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, що дозволяє блокувати операції за найменшої підозри. Юристи виділяють кілька критичних чинників: різке зростання доходів порівняно із задекларованими, численні дрібні перекази від різних осіб (що розцінюється як незареєстроване підприємництво), а також будь-які транзакції, пов’язані з криптовалютними біржами. Окрему увагу приділяють словам-тригерам у призначенні платежу: банк може заморозити кошти за згадки про обмін валют, оплату товарів на приватну картку або регулярне повернення боргу.