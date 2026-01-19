Банк заблокував рахунок: що робити та як повернути гроші

Ситуація, коли банк заблокував рахунок, є однією з найбільш стресових для фізичних осіб, підприємців та бізнесу / © pixabay.com

Арешт може бути накладено на всі кошти, що перебувають на рахунках фізичної особи, незалежно від їх призначення. Це може статись на підставі рішення державного або приватного виконавця.

Проте законодавство, нагадує Міністерство юстиції України, передбачає винятки та механізми, які дозволяють отримати доступ до частини коштів або зняти арешт із певних рахунків.

Як зняти арешт із поточного рахунку під час воєнного стану

Згідно з чинним законодавством боржник має право користуватися коштами з поточного рахунку в межах 16 000 грн на місяць.

Для цього потрібно звернутися до виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для видаткових операцій. У заяві зазначити номер рахунку та банк, у якому його відкрито.

Виконавець протягом двох робочих днів від моменту отримання заяви ухвалює відповідну постанову та невідкладно надсилає її банку.

Як зняти арешт із рахунків цільового призначення

Окрему увагу слід приділити рахункам цільового призначення, зокрема тим, на які надходять соціальні виплати, пенсії, заробітна плата чи стипендії. Закон забороняє звернення стягнення на кошти, що надходять на такі рахунки.

Водночас, банки зазвичай відкривають для їх зарахування стандартний поточний рахунок, оскільки можуть не мати технічної можливості для створення окремого рахунку.

Що робити у разі арешту рахунку цільового призначення

У разі арешту рахунку цільового призначення необхідно:

Подати виконавцю заяву про зняття арешту

Додати документи, що підтверджують спеціальний статус рахунку. Це може бути довідка з банку про реквізити рахунку, довідка від роботодавця, Пенсійного фонду або іншого органу, який здійснює виплати

Арешт також може бути знято за таких обставин:

завершення виконавчого провадження

повернення виконавчого документа до суду

скасування заходів забезпечення позову

сплата всієї суми заборгованості

встановлення факту, що виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню

