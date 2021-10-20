Банки блокують картки українців: за які операції і як цього можна уникнути

Банки блокують картки українців: за які операції і як цього можна уникнути

Банк може зупинити операцію без попередження.

В Україні за зарплати в конвертах і ухилення від сплати податків почали блокування банками переказів і рахунків. Незабаром усі великі витрати будуть перевіряти за новими правилами: громадяни повинні будуть самі довести, звідки вони взяли гроші та чи легально їх заробили.

Про те, як посилиться контроль і до чого можуть призвести перевірки, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Банк може поскаржитися податковій?

Ні, фінансові установи практично ніколи не звертаються до податкової за власною ініціативою. Найчастіше все відбувається навпаки: податківці пишуть листа і вимагають розкрити стан рахунку. І тоді вже інформація потрапляє фіскалам.

Є, звичайно, і випадки, коли банк зобов'язаний звернутися не тільки до податкової, але навіть до правоохоронних органів. Наприклад, якщо фінансова установа розкрила схему відмивання коштів або з її допомогою клієнт намагався вчинити злочинну оборудку, але про це стало відомо.

За законом банк вважається установою первинного фінансового моніторингу. Це означає, що він не просто має, а зобов'язаний перевіряти трансакції своїх клієнтів і стежити за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізував зароблене в тіні тощо. Тому яким би банком ви не користувалися, за зароблене без сплати податків рано чи пізно доведеться відповідати.

За що вже блокують рахунки?

Найчастіше рахунки українців блокують з таких причин:

сумнівні операції (наприклад, якщо зазвичай щомісяця витрачаєте 10 тис. грн, а тепер хочете провести платіж на 50 тис. грн);

якщо проводите операцію на велику суму;

якщо проводите багато дрібних операцій готівкою;

якщо робите більше 100 операцій на місяць.

Виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова зазначила: банк може зупинити операцію без попередження.

"На будь-яку трансакцію у вас має бути відповідь: чому вона відбувається. Коли ви відкриваєте рахунок у банку, вас попросять заповнити анкету, зокрема, позначити, навіщо він вам потрібен", – підтверджує радник глави правління одного з банків Василь Невмержицький.

А якщо банк пропускає сумнівні операції, то за це доведеться заплатити великі штрафи. Фінансовий моніторинг – один зі способів скоротити рівень тіньової економіки.

У податковій є всі можливості вже зараз посилити контроль, але чекають відмашки

В Державній податковій службі розповіли, що українці дуже неактивно беруть участь у податковій амністії (можливість легалізувати тіньові доходи зі сплатою невеликого податку), але пройде кілька місяців і вже у 2022 році податкова почне діяти.

"Законопроєкт про непрямі методи податкового контролю ще не розроблений. Готувати його буде Мінфін разом із податківцями. Можу точно сказати, що можливості в податкової є і зараз. Але от із наступного року буде й політична воля для перевірок. Те майно, яке вже є, не так важливо. Але от якщо захочеться купити новий будинок чи продати старий і витратити гроші, ось тут доведеться пояснюватися. А якщо не можете відповісти – платите 18% податку на прибуток", – розповідає співробітник податкової.

Загалом же податкова накопичила дані ще з 90-х про всіх легальні доходи українців. Тому обдурити фіскалів буде складно. І поки є можливість легалізувати свої гроші, кращий варіант – подати нульову декларацію, заплатити невеликий податок і амністувати свій капітал. У протилежному ж випадку замість пільгових 5% доведеться віддати 18% прибуткового податку, а ще відповідати перед правоохоронцями за ухилення від сплати податків.

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