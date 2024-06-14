Банки можуть блокувати грошовий переказ на 7 днів: що треба знати

Банківські установи України наділені повноваженнями зупиняти транзакції, якщо вони виглядають сумнівно. Уповноважений орган може припиняти видаткові операції терміном до семи робочих днів.

Про це повідомляється в роз'ясненні Нацбанку.

Уточнюється, що "банк має право зупинити операцію, якщо вона викликає підозри. Також операцію зобов'язані зупинити, якщо є ознаки кримінального правопорушення".

Термін призупинення транзакцій — до семи робочих днів.

У НБУ також нагадали, що нагляд за дотримання банками законодавства про захист персональних даних та відповідні перевірки не входить до повноважень Національного банку. Цим займається Державна служба України із захисту персональних даних.

Скарги на банки в НБУ подавати можна, але це - не гарантія позапланових перевірок.

"Звернення споживачів фінансових послуг — не підстава для проведення позапланової перевірки. Однак позапланова перевірка можлива, якщо Національний банк виявив систематичні порушення, а фінансова установа їх не усунула", — повідомили в НБУ.

Нагадаємо, в Україні банки блокують картки без попередження. Заблокувати картку можуть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

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