Банки почнуть розпродаж валюти: у МВФ розповіли, як це вплине на курс гривні

Банкам доведеться залучати кошти від населення та бізнесу на термінові депозити.

У Нацбанку продовжують підвищувати розміри сум, які банкам необхідно заморожувати на рахунках регулятора під окремі операції. Уже з 11 березня відбудеться чергове посилення нормативу резервування.

Про це інформує Мінфін.

Зазначається, що це позитивно позначиться на курсі гривні.

"Банки першої «двадцятки» ще зберегли можливості для маневру: вони продовжать поступово скорочувати свої вкладення в депсертифікати, зменшувати старий портфель цінних паперів і, наскільки можна, поповнювати його за рахунок купівлі бенчмарк-ОВДП. А ось у дрібних та середніх фінустанов такого запасу міцності за гривнею вже немає", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що банкам також доведеться активізувати не лише купівлю тих самих бенчмарк-ОВДП, але й залучати кошти від населення та бізнесу на термінові депозити.

"Комусь із «малюків» та «середнячків» додатково доведеться продавати і валюту з власної валютної позиції, щоб отримати додаткові гривневі ресурси. Це не величезні суми, але також позитивний фактор для курсу гривні, оскільки дещо збільшить обсяг валютної пропозиції на міжбанку", - додають у Мінфіні.

Також в умовах дефіциту гривневої ліквідності, що зростає, зростатимуть ставки на ресурсному міжбанку.

"Можлива стеля — 27% річних, тобто рівень ставок рефінансування «овернайт» Нацбанку. Також збільшиться кількість звернень банків до НБУ за отриманням рефінансування «овернайт» для закриття проблем із нормативом резервування", - вказано у повідомленні.

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Додамо, що Міністерство фінансів України розробило проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання», згідно з яким відбуватиметься верифікація пенсій.

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