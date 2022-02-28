Банки в Україні закликали повернути кредитні ліміти

Українцям можуть дозволити використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше.

З огляду на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, українські банки просять не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту.

Про це йдеться у зверненні народного депутата України та Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева до фінустанов.

Фото: facebook.com/danil.getmantsev

"Враховуючи надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, комітет звертається до банків з проханням розглянути можливість не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту", - йдеться в документі.

Як повідомлялось, Національний банк обмежив валютні операції. Тобто обмінники не приймають іноземну валюту. На разі дозволена лише купівля. Курс гривні на сьогодні зафіксований на рівні 29 гривень 25 копійок. Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко. Також постанова нацбанку обмежує зняття готівки з рахунків в обсязі більше 100 тисяч гривень і виведення валюти за кордон.