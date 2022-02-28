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Банки в Україні закликали повернути кредитні ліміти

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Банки в Україні закликали повернути кредитні ліміти

freerangestock.com

Українцям можуть дозволити використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше.

З огляду на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, українські банки просять не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту.

Про це йдеться у зверненні народного депутата України та Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева до фінустанов. 

Фото: facebook.com/danil.getmantsev / ©
Фото: facebook.com/danil.getmantsev

"Враховуючи надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, комітет звертається до банків з проханням розглянути можливість не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту", - йдеться в документі.

Як повідомлялось, Національний банк обмежив валютні операції. Тобто обмінники не приймають іноземну валюту. На разі дозволена лише купівля. Курс гривні на сьогодні зафіксований на рівні 29 гривень 25 копійок. Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко. Також постанова нацбанку обмежує зняття готівки з рахунків в обсязі більше 100 тисяч гривень і виведення валюти за кордон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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