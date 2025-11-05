Банкір оцінив, що буде з доларом у листопаді і чи варто купувати валюту

Курс валют. / © УНІАН

В Україні протягом жовтня курс долара почав активно зростати. Цілком ймовірно, що у листопаді американська валюта продовжить дорожчати. Протягом цього місяця валютний ринок може залишатися напруженим.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі РБК.Україна.

Він наголосив, що восени попит на долар традиційно зростає через активність імпортерів. Наразі він трохи більший, ніж обсяг пропозиції – на 10–15%. Втім, вважає банкір, Нацбанк продовжить проводити валютні інтервенції, щоб балансувати ситуацію.

За його словами, на курси валют впливатиме формування держбюджету на 2026 рік, де закладено орієнтовний курс долара на рівні 45,7 грн. Важливу роль також відіграють обсяги міжнародної допомоги на наступний рік.

На очікування щодо курсу впливатиме й інфляція. У вересні споживчі ціни зросли в середньому на 0,3%, а за підсумками жовтня банкір прогнозує приріст на 0,5-0,7%. Ще один важливий чинник – війна та проблеми в енергетиці.

За прогнозами Тараса Лєсового, у листопаді-грудні очікується помірне зростання долара та євро. Американська валюта може коливатися в межах від 41,8 до 42,5 грн, а європейська – від 48,5 до 50 грн.

"Ймовірні невеликі коливання, але різких не буде. Періоди зростання змінюватимуться затишшям", - наголосив експерт.

Він вважає, що українцям не варто піддаватись панічним настроям та скуповувати валюту. За словами банкіра, найкраща стратегія зараз – діяти виважено та не піддаватися емоціям.

"Найкращий підхід зараз – спокійно планувати витрати й уникати емоційних дій", - підсумував Лєсовий.

Нагадаємо, більшість прогнозів фінансових експертів сходяться на тому, що до новорічних свят долар перебуватиме в межах 42-43 грн, а євро триматиметься на позначці близько 49-50 грн. Актуальна ситуація на валютному ринку виглядає спокійніше, ніж улітку, але є багато чинників, що можуть розхитати гривню ближче до зимових свят.