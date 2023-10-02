Банкір прокоментував скасування фіксованого курсу: чого очікувати від гривні

Національний банк має значний обсяг золотовалютних резервів. Саме тому НБУ не допустить великої девальвації гривні.

Таку думку висловив банкір, співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Майже впевнений, що з курсом поки що нічого не станеться. У НБУ величезні резерви і відпускати курс, щоб він вилетів "в космос", вони точно не збираються, хоча б через те, що виборцям це не сподобається", - зауважує він.

За словами Гороховського, вільне формування курсу є "ознакою нормальності". Банкір вважає, що Нацбанк цим рішенням намагається натякнути, що "життя триває, економіка тримається, фінансова система працює, незважаючи на війну".

"Я вітаю це рішення НБУ", - зауважив Гороховський.

Як повідомлялося, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні.

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