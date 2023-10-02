Банкір прокоментував скасування фіксованого курсу: чого очікувати від гривні

Банкір вітає таке рішення Нацбанку.
Національний банк має значний обсяг золотовалютних резервів. Саме тому НБУ не допустить великої девальвації гривні.
Таку думку висловив банкір, співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Майже впевнений, що з курсом поки що нічого не станеться. У НБУ величезні резерви і відпускати курс, щоб він вилетів "в космос", вони точно не збираються, хоча б через те, що виборцям це не сподобається", - зауважує він.
За словами Гороховського, вільне формування курсу є "ознакою нормальності". Банкір вважає, що Нацбанк цим рішенням намагається натякнути, що "життя триває, економіка тримається, фінансова система працює, незважаючи на війну".
"Я вітаю це рішення НБУ", - зауважив Гороховський.
Як повідомлялося, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні.