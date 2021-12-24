Банківська система здорова і готова до підвищення суми гарантій за банківськими вкладами, - Фонд гарантування

Банківська система України очистилася і стала міцнішою.

Вже у лютому 2022 року очікується збільшення гарантованої суми виплат за банківськими вкладами вдвічі, з 200 тис. до 400 тис. гривень, а з 1 січня 2023 року – до 600 тис. гривень.

Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут в ефірі телеканалу "1+1"

Світлана Рекрут додала, що після кризи 2014-2017 років банківська система України очистилася і стала міцнішою, тому наразі немає підстав очікувати нових потрясінь у цій сфері.

"Те очищення, яке сталося, зараз є фундаментом для того, щоб банківська система спокійно пройшла коронакризу, пройшла всі інші кризи і зараз країна готова до того, щоб спокійно збільшувати суму гарантування... Банківська система зараз має достатній рівень капіталізації та потужності», - наголосила керівник ФГВФО.

Світлана Рекрут розповіла, що на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект №5542-1, який передбачає підвищення гарантованої суми. Враховуючи, що гарантована сума у 200 тис. гривень була встановлена ще 10 років тому назад, а після кризи 2014 року в доларовому еквіваленті вона знизилася з 25 тис. до 7 тис. доларів США, таке підвищення на часі.

Директор-розпорядник Фонду також нагадала, що Фонд забезпечує повернення коштів з будь-яких банківських рахунків: карткових, депозитних, студентських, пенсійних, соціальних. Гарантується повернення коштів як в гривні, так і в іноземних валютах за курсом на дату неплатоспроможності банку. Водночас, гарантії не поширюються на банківські метали.

Виплати відшкодування починаються не пізніше 20 робочого дня після настання неплатоспроможності банку. Для їх отримання вкладнику такого банку достатньо звернутись з паспортом та ідентифікаційним кодом платника податків до будь-якого з дванадцяти банків-агентів Фонду, перелік яких Фонд оприлюднює на своєму офіційному сайті.