Банківська таємниця і картка "Нацкешбеку": що відомо про розкриття даних

Українці не зможуть відмовитися від розкриття банківської таємниці, навіть якщо закриють картку "Національного кешбеку".

Про це сказав експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі "Київ 24".

Він розповів, що договір між банком і клієнтом, який громадяни підписують під час відкриття картки для "зимової підтримки", поширюється і на інші картки.

"В договорі є умова, що він розповсюджується на всі рахунки, які відкрито в цьому банку, тобто як на картку "Нацкешбеку", так і на всі інші, що і призводить до такого широкого хвилювання. Йдеться про одну картку "Кешбеку" на смішну суму — менше 25 доларів, а заради цього люди готові підписатися і відмовитися від банківської таємниці по всіх своїх рахунках. Це просто виходить за рамки... Про що ми домовляємося?.. Ми домовляємося про одну картку "Кешбеку", а віддаємо контроль за всіма рахунками. Тому я думаю, якщо ви взяли картку, можливо, витратили гроші, можливо, задонатили тощо, але ви підписали вже, що на 20 років за вашими всіма рахунками вестиметься спостереження, на яке ви погодилися, і ваші дані передаватимуться невизначеній кількості осіб, установ та організацій", — сказав Корсун.

Раніше співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський написав про те, що люди, які відкрили картку "Національний кешбек" у "ПриватБанку", погоджуються на розкриття банківської таємниці, та оприлюднив цей договір.

"Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" у Приваті, то вам не завадить дізнатися, на що ви погодилися", — написав він, додавши текст договору.

Тим часом у пресслужбі "ПриватБанку" заявили, що передають за картками програми "Національний кешбек" винятково інформацію, яка стосується транзакцій витрат чи повернення українських товарів у магазинах, визначених постановою КМУ №952 від 20 серпня 2024 року.

Фото: скрин "ПриватБанку"

Водночас пункт 8.7. заяви, яку потрібно підписати для відкриття картки "Національний кешбек" у "ПриватБанку", вимагає дозволу на розкриття інформації про платіжні операції за всіма чинними рахунками "третім особам, що визначені в Постанові КМУ".

В документі також зазначається, що дозвіл не скасує зазначені в укладеному між банком і клієнтом договорі підстави для розкриття банківської таємниці, а розглядатиметься як додаткова підстава. Також за клієнтом залишається право відкликати такий дозвіл з усіх рахунків, для чого потрібно подати відповідну заяву.

Нагадаємо, станом на 3 грудня українці за допомогою "Дії" подали понад 4 млн заявок на програму "Зимова єПідтримка".

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