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Банківська таємниця може стати доступнішою: НБУ пропонує змінити правила щодо платіжних карток

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Банківська таємниця може стати доступнішою: НБУ пропонує змінити правила щодо платіжних карток

НБУ пропонує змінити правила щодо номерів платіжних карток / Фото: УНІАН

Держоргани отримають доступ до номерів банківських карток.

Національний банк України пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці, що стосуватиметься зокрема і платіжних карток.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

Відповідні зміни пропонують запровадити і долучити до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року.

В НБУ пропонують: 

  • доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
  • уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Загалом, оновленою редакцією відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

  • наявність рахунків;
  • номери рахунків;
  • залишок коштів на рахунках;
  • інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
  • платіжних інструментів;
  • операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
  • призначення платежу;
  • ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
  • номер рахунку контрагента;
  • інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
  • єдиний ідентифікатор Нацбанку надавача платіжних послуг контрагента;
  • найменування надавача платіжних послуг контрагента.

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", - йдеться у повідомленні НБУ. 

Нагадаємо, голова Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла, що там працюють над обмеженнями щодо карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб. Зокрема НБУ може запровадити нові обмеження щодо карткових грошових переказів фізичних осіб, аби зменшити кількість тіньових операцій. Проте рішення поки не ухвалили.

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