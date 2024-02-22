Банківська таємниця може стати доступнішою: НБУ пропонує змінити правила щодо платіжних карток

Держоргани отримають доступ до номерів банківських карток.
Національний банк України пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці, що стосуватиметься зокрема і платіжних карток.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
Відповідні зміни пропонують запровадити і долучити до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року.
В НБУ пропонують:
- доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
- уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Загалом, оновленою редакцією відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:
- наявність рахунків;
- номери рахунків;
- залишок коштів на рахунках;
- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
- платіжних інструментів;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
- призначення платежу;
- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
- номер рахунку контрагента;
- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
- єдиний ідентифікатор Нацбанку надавача платіжних послуг контрагента;
- найменування надавача платіжних послуг контрагента.
"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", - йдеться у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, голова Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла, що там працюють над обмеженнями щодо карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб. Зокрема НБУ може запровадити нові обмеження щодо карткових грошових переказів фізичних осіб, аби зменшити кількість тіньових операцій. Проте рішення поки не ухвалили.
Читайте також: