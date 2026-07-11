Банкноту 2 000 гривень введуть від вересня: навіщо це потрібно

Нова купюра буде доступна для українців від 4 вересня / © Андрій Пишний / Facebook

Реклама

Поява банкноти номіналом 2000 грн пов’язана не лише з інфляцією, а й зі зростанням середніх зарплат та необхідністю зменшити витрати на обслуговування готівкового обігу.

Про це заявив резидент Асоціації українських банків Андрій Дубас в ефірі Вечір.LIVE.

З його слів, банкнота більшого номіналу дозволить скоротити витрати на друк, перевезення та зберігання готівки.

Реклама

«Щоб перевезти одну й ту саму суму тисячогривневими й двохтисячогривневими купюрами, логістичні витрати фактично знижуються вдвічі», — зазначив він.

Також Дубас повідомив, що нова банкнота матиме сучасні елементи захисту, зокрема технологію AnimaColor, яка, за його словами, вперше в світі застосована саме на українській гривні.

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 грн — що відомо

Національний банк України від 4 вересня 2026 року вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 10 липня.

На новій банкноті буде зображення видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса. На іншій стороні — філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Реклама

Одним із ключових елементів дизайну нової банкноти НБУ буде стилізований тризуб, виконаний у стилі сучасної військової символіки. За задумом регулятора, традиційний державний символ на українських банкнотах набуває виразних рис емблеми Збройних сил України та має стати обовʼязковим елементом оформлення.

Востаннє банкнотний ряд гривні оновлювали у жовтні 2019 року, коли Нацбанк ввів в обіг купюру номіналом 1000 грн із портретом Володимира Вернадського. До цього найбільшим номіналом була банкнота у 500 грн.

Появу нових великих номіналів НБУ зазвичай пояснює зростанням цін і доходів населення: що вища інфляція та зарплати, то більше банкнот потрібно для одного розрахунку — а отже, зростають витрати на друк та обслуговування готівкового обігу.

Новини партнерів