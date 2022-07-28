"Банкопаду" не буде: експерт розповів про стабільність фінансової системи України

За його словами, зараз немає причин вважати, що Україна на порозі кризи фінансової системи.

Українська банкова система перебуває в нормальному стані, тож причин говорити про загрозу так званого "банкопаду" немає.

Про це заявив економіст Сергій Фурса в інтерв'ю "Фактам".

За його словами, зараз немає причин вважати, що Україна на порозі кризи фінансової системи.

"Більшість банків, особливо провідних, в хорошому фінансовому стані. Тож система регулюється, і в цю кризу та війну ми увійшли з дуже добрим станом банківської системи. Перед початком війни вона була найнадійніша за всю історію. Цей запас міцності дозволяє зараз нормально триматися", – сказав Фурса.

Експерт уточнив, що наразі цього "запасу міцності" вистачає, а як надовго – залежатиме передовсім від війни.

Нагадаємо, що в Україні заарештували активи російських і білоруських компаній майже на 40 мільярдів гривень.

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