Банки можуть зняти ліміти на перекази для українців: названа головна умова

Банки можуть скасувати ліміти на перекази

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Українські банки підписали меморандум та встановили ліміти на перекази для українців. Але в майбутньому вони можуть бути скасовані.

Про це повідомив заступник виконавчого директора НАБУ, голова проєктного офісу Дмитро Глінський, передає «РБК-Україна».

Глінський повідомив, що наразі тема пом’якшення або перегляду лімітів не обговорювалася.

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«Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою», — сказав він.

Глінський наголосив, що зараз банки застосовують ризик-орієнтований підхід: для клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, жодних перешкод у проведенні операцій не виникає, і лише транзакції з ознаками ризику можуть бути обмежені банками в межах їхніх повноважень.

За його словами, ліміти на на p2p-перекази, встановлені Національним банком України восени минулого року, були запроваджені строком на 6 місяців і завершили свою дію у визначений термін — від 1 квітня.

«Водночас меморандум, як узгоджений ринковий підхід до протидії зловживанням, став одним з чинників, які дозволили не продовжувати дію відповідних обмежень», — сказав він.

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Меморандум про обмеження переказів

Глінський повідомив, що станом на середину травня до меморандуму про обмеження переказів приєднались 51 банк та дві небанківські фінансові компанії.

«За межами залишаються кілька банків, частка яких на ринку послуг фізичним особам та ФОПам близька до нуля, отже відсутність їх серед учасників меморандуму не перешкоджає встановленню на ринку передбачених меморандумом підходів та практик», — сказав він.

За його словами, меморандум та законодавство у сфері фінансового моніторингу залишають банкам чимало простору для реалізації власних політик та механізмів у цій сфері.

Глінський також додав, що обмеження не вплинули на роботу банків.

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«Всі банки, які активно обслуговують фізичних осіб та ФОПів, є учасниками меморандуму, отже це не створює умов для відтоку клієнтів з цих банків», — сказав він.

Раніше повідомлялось, що від 1 лютого 2025 року в Україні почнуть діяти нові ліміти на грошові перекази. Такі обмеження вже погодилися запровадити 44 банки та дві платіжні системи.