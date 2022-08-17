"Батальйон Монако": як українські депутати, судді та бізнесмени розважаються на Лазуровому узбережжі

Деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон.

Там елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Фігурантами розслідування є українські олігархи, які перебувають у міжнародному розшуку, та інші. Зокрема йдеться про Костянтина Жеваго, братів Ігоря та Григорія Суркісів, забудовника із Дніпра Вадима Єрмолаєва, його колеги та депутата Київради Вадима Столара та інших.

Автори розслідування зазначають, що у Монако автомобілі з українськими номерами можна побачити ледь не кожні 5 хвилин.

Яхту одного з найбагатших людей людей України Костянтина Жеваго помітили в Монако. Це - 65-метрова яхта, вартістю 70 млн доларів. Її назва "Z". Раніше олігарх заявляв, що назва яхти не має стосунку до російських символів вторгнення. Вона означає першу букву прізвища Жеваго в англійській транслітерації. У вересні 2019 року олігарха оголосили у розшук і відтоді він не повертався до України. Журналісти дізнались, що Жеваго зараз відпочиває у Монако.

Фото: Українська правда

Родина нардепа забороненої в Україні партії ОПЗЖ Григорія Суркіса теж перебуває у Монако та орендує апартаменти у 5-ти зірковому готелі. Ще на початку війни родина депутата втекла з України на двох автомобілях. У розслідуванні йдеться, що Суркіси під час виїзду з України не подали декларації, а от на угорському пункті пропуску задекларували понад 17,5 млн доларів. Брати тоді спростували цю інформацію, проте не надали переконливих доказів. Видання стверджує, що річна оренда цих апартаментів коштує близько 2 млн євро.

Суркісів також часто бачать у відомому казино "Монте-Карло". Його відвідують найбагатші люди світу. Кілька тижні тому тут помітили брата Григорія Ігоря Суркіса.

Біля цього казино помітили автомобіль Bentley з дніпровською реєстрацією. Ним приїхав дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який посідає 45 сходинку в списку найбагатших людей України.

Також журналісти зафіксували автомобіль Mercedes-Maybach 2022 року випуску з харківськими номерними знаками. Коштує цей автомобіль від 300 тис. доларів та придбане воно було у червні 2022. Це авто зареєстроване на компанію, яка розташована у Харкові.

Біля парковки одного із готелів журналісти помітили Mercedes GLS з київською реєстрацією. Це авто у Ніцці заїхало до маєтку депутата від ОПЗЖ Вадима Столара. Від початку війни цей депутат не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат втік з України за кілька днів до початку вторгнення та не повертався. Мешкає депутат в елітному районі на Лазурному узбережжі, де найдорожча нерухомість. Саме у цьому районі Ахметов і купив найдорожчу віллу у світі.

У елітному Сен-Жан-Кап-Ферра, що на Лазуровому узбережжі, журналісти встигли зафіксувати близько 10 маєтків, до яких приїжджали авто з українськими номерними знаками. На одній із вулиць цього муніципалітету журналісти зустріли також нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича. Він залишив Україну за кілька днів до війни і відтоді не повертався. Разом із ним гуляв колишній в.о начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Сергій Вязмікін.

За даними видання, депутат Абрамович може орендувати елітну віллу у російського банкіра. Експоліцейський Вязмікін також мешкає у Сен-Жан-Кап-Ферра та має автомобіль із особистим водієм.

У цьому ж муніципалітеті помітили автомобіль Aston Martin. За даними джерел видання, на Лазурному узбережжі може бути офіс компанії "Євроенерготрейд".

У Сен-Жан-Кап-Ферра є також маєток одного з найбагатших українців Віктора Пінчука. Останніх кілька місяців приватний літак українського бізнесмена постійно курсує між Польщею, Лондоном та Ніццою. У цьому ж районі є маєток олігарха Дмитра Фірташа.

Фото: Українська правда

Там також помітили автомобіль із полтавською реєстрацією. Це авто має стосунок до депутата Харківської облради Володимира Скоробагача. У дворі маєтку припарковані автомобілі із харківською реєстрацією.

Також у Франції помітили брата Віталія Хомутинніка Юрія. У Сен-Жан-Кап-Ферра є також вілла Льовочкіна, яка добре охороняється. Тут нардеп мешкає. На момент зйомок він поїхав святкувати свій день народження.

60-метрову яхта Kaiser Олександра Ярославського вартістю 50 мільйонів доларів журналісти помітили неподалік від Ніцци.

В аеропорту Ніцци журналісти зустріли суддю-втікача, колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Журналісти зазначають, що вони перебували у цих курортних місцях лише кілька днів, а тому зафіксували явно не всю "українську діаспору" мільярдерів та мільйонерів.

Нагадаємо, у Раді не бачать поки причин для відкриття кордонів для виїзду чоловіків.

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