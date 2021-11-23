Байден дозволив використати мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву: що буде з цінами на пальне

Байден дозволив використати мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву: що буде з цінами на пальне

У США відбувся перший незапланований відбір сирої нафти за останні 10 років.

У вівторок, 23 листопада, президент США Джо Байден оголосив про рішення розпродати 50 млн барелів сирої нафти зі стратегічних запасів, щоб знизити ціни на пальне.

Як повідомляє Bloomberg, 18 млн барелів планується продати за прискореною процедурою, яку вже схвалено Конгресом.

Ще 32 млн барелів буде відібрано зі стратегічних запасів упродовж наступних місяців. Нафтові компанії отримуватимуть сиру нафту, а повертатимуть її пізніше, коли ціни, як прогнозують в Білому домі, знизяться.

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У жовтні світові ціни на нафту зросли до нових багаторічних максимумів на тлі зростання світового попиту. Уперше за останні ісім років ціна на американську нафту WTI зросла до понад $85.

Щоб зупинити зростання цін на пальне адміністрація президента США звернулася до великих виробників із країн, що входять до ОПЕК+ із пропозицією збільшити постачання нафти на ринок. Але цей заклик у Саудівській Аравії, Росії та інших країнах-виробниках проігнорували, це ще більше підігріло ринок.

Водночас деякі аналітики вважають хибним рішення щодо використання надзвичайного резерву для зниження світових цін на ринку нафти. На їхню думку, воно може не призвести до бажаних наслідків.

У виданні відзначають, що в США відбувся перший незапланований відбір сирої нафти зі стратегічних резервів від 2011 року, коли громадянська війна в Лівії викликала стрибок цін на нафту. Після сьогоднішнього рішення Байдена рівень заповненості стратегічного резерву США впав до мінімального значення з 2003 року і становить 606,1 млн бареля.

Нагадаємо, міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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