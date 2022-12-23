Байден підписав рекордний оборонний бюджет: там передбачено 800 млн доларів для України

У бюджеті також передбачені кошти для стримування Росії у Європі.

Президент Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет США, в який закладено 800 млн доларів для України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Рекордний оборонний бюджет США на 2023 рік становить 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні. Йдеться про 800 млн доларів.

Закон передбачає посилення обороноздатності США та допомогу Україні через російську агресію. Також там передбачено 6 млрд доларів на стримування Росії у Європі. Байден також подовжив заборону співпраці з Росією у військовій галузі на 5 років.

Нагадаємо, Сенат 68 голосами ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS - ред.), загальною сумою $1,7 трлн. Частиною OMNIBUS є закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023 - ред.), який передбачає виділення $45 млрд Україні, що на 7,3 млрд дол. США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації президента США до Конгресу.

Також Конгрес США ухвалив поправку про передавання арештованих активів російських олігархів народу України.

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