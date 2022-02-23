Байден запровадить ще жорсткіші санкції проти "Північного потоку-2" - CNN

Санкції запровадять проти компанії, яка причетна до будівництва газопроводу.
Президент США Джо Байден у середу, 23 лютого, планує запровадити ще жорсткіші санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Вони стосуються компанії, яка причетна до будівництва газопроводу.
Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох офіційних представників влади США.
"Очікується, що в середу адміністрація Байдена оголосить про те, що вона дозволить запровадити санкції щодо компанії, яка відповідає за будівництво російського газопроводу "Північний потік - 2", після того, як минулого року вона заблокувала такі санкції, використовуючи виняток із правил національної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Цей крок є частиною серії санкцій, які США та їхні союзники запровадили проти Росії цього тижня у відповідь на визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО.
Нагадаємо, міністерство економіки Німеччини призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2". Канцлер Олаф Шольц засудив визнання Росією незалежності окупованих частин Донецької та Луганської областей.
Німецький Фонд захисту клімату і довкілля Stiftung Klima und Umweltschutz MV відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2". Фонд був створений, щоб допомогти проєкту обійти санкції США.
Єврокомісія також заявила, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" не впливає на забезпечення ЄС газом.
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