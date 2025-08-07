Базова соціальна допомога: хто має право отримати 4500 грн та як це зробити

Базова соціальна допомога

В Україні розпочався експериментальний проєкт із впровадження базової соціальної допомоги — нового виду державної підтримки для малозабезпечених сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ця допомога має на меті об’єднати низку існуючих соціальних виплат в єдину систему, спростивши процес їх отримання та зменшивши бюрократію. Проєкт реалізується на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 371.

Хто може звернутися за допомогою

На першому етапі, від 1 липня, право звернутися за базовою соціальною допомогою мають особи, які вже отримують одну з наступних виплат:

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Допомога на дітей одиноким матерям.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Від 1 жовтня до програми долучаються інші вразливі категорії:

Громадяни, які не мають права на пенсію, але отримують державну соціальну допомогу.

Особи з інвалідністю.

Розмір виплат

Сума базової соціальної допомоги розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Базова величина становить 4500 грн.

Розмір виплат для членів сім’ї:

100% (4500 грн) — для уповноваженого представника та для кожної дитини до 18 років, а також для осіб з інвалідністю I або II групи.

70% (3150 грн) — для кожного наступного члена сім’ї.

Для осіб, які набули право на пенсію за віком або досягли 60-річного віку, але не мають достатнього страхового стажу, розмір допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу:

Менше ніж 10 років стажу — 53% (2385 грн) від базової величини.

Від 10 до 20 років стажу — 62% (2790 грн).

Від 20 до 30 років стажу — 70% (3150 грн).

30 і більше років стажу — 88% (3960 грн).

Як оформити та які документи необхідні

Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна подати двома способами:

Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Онлайн — через портал «Дія» (за умови відповідності складу домогосподарства).

Перелік необхідних документів:

Заява про намір звернутися за допомогою та заява про її призначення.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Документи, що підтверджують склад домогосподарства.

Письмова згода повнолітніх членів домогосподарства на обробку персональних даних.

За потреби можуть знадобитися додаткові документи:

Підтвердження місця проживання.

Документи про доходи (якщо дані відсутні в реєстрах).

Документи, що підтверджують причину непрацевлаштованості (довідка з центру зайнятості, лікарняний, довідка з навчального закладу тощо).

Акт обстеження житлових умов.

Довідка про знищене або пошкоджене житло/транспорт.

Заява про те, що житло не здається в оренду.

Рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 робочих днів. Допомога призначається на термін до 6 місяців з можливістю автоматичного продовження протягом усього періоду експериментального проєкту.

Кому можуть відмовити у наданні допомоги

Допомогу можуть не призначити, якщо:

У складі сім’ї є працездатні особи (18–60 років), які понад 3 місяці не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в центрі зайнятості без поважних причин.

Протягом 12 місяців до звернення або під час отримання допомоги домогосподарство здійснило одноразову покупку на суму понад 100 000 грн.

Сім’я має кошти або майно на суму понад 100 000 грн.

Домогосподарство володіє другим житлом або двома і більше автомобілями (крім деяких винятків).

Подано недостовірні або неповні відомості.

Розрахований розмір допомоги становить нуль або від’ємне значення.

Виплати можуть припинити достроково, якщо обставини зміняться або будуть виявлені порушення. Важливо пам’ятати, що сім’ї, які відповідають критеріям, мають право обрати: залишитися на чинних соціальних виплатах або перейти на новий формат — базову соціальну допомогу.