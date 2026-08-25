Базова соціальна допомога у вересні: хто може отримати та як розраховують виплату

Соціальна допомога

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У вересні українці, які відповідають установленим критеріям, можуть оформити базову соціальну допомогу. Вона призначена для підтримки сімей із невисокими доходами, однак єдиної суми виплати для всіх немає.

Під час розрахунку враховують кількість членів сім’ї та її середньомісячний дохід, а право на допомогу залежить також від майнового стану та інших визначених урядом умов. Базова величина для розрахунку становить 4500 грн, проте це не означає, що саме стільки виплачуватимуть кожному члену родини.

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Хто може отримати базову соціальну допомогу у вересні

У вересні 2026 року базову соціальну допомогу можуть отримувати сім’ї з низькими доходами, які відповідають установленим умовам програми. При цьому не має значення, чи отримувала родина раніше інші види соціальної допомоги.

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Звернутися можуть як сім’ї, які вже користувалися державною підтримкою — зокрема отримували допомогу малозабезпеченим сім’ям, виплати на дітей одиноким матерям чи багатодітним сім’ям, — так і ті, хто раніше таких виплат не мав.

Право на допомогу визначають індивідуально для кожної сім’ї. Враховують її доходи, склад родини та інші критерії, передбачені правилами програми.

Скільки можуть виплачувати

Для розрахунку використовується базова величина 4500 грн.

Для першого члена сім’ї враховують 4500 грн. Таку саму суму беруть для кожної дитини до 18 років та кожної людини з інвалідністю I або II групи. Для кожного наступного члена сім’ї — 70% базової величини, тобто 3150 грн. Для людей, які досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу для пенсії, передбачений окремий розрахунок.

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Після цього визначають загальну розрахункову величину для сім’ї та порівнюють її із середньомісячним сукупним доходом родини. Різниця між цими показниками і становить розмір допомоги.

Наприклад, для сім’ї з двох дорослих та однієї дитини розрахункова величина становитиме: 4500 + 3150 + 4500 = 12 150 грн. Якщо середньомісячний дохід такої сім’ї становить 7000 грн, розрахунковий розмір допомоги становитиме 5150 грн на місяць.

Отже, 4500 грн — це не максимальна сума виплати. Залежно від складу та доходів родини загальна допомога може перевищувати цю суму.

Коли базову соціальну допомогу можуть не призначити

Низький дохід сім’ї ще не гарантує отримання базової соціальної допомоги. Під час розгляду заяви перевіряють також майновий стан та зайнятість членів родини.

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Зокрема, допомогу можуть не призначити, якщо працездатний член сім’ї віком від 18 до 60 років понад 3 місяці протягом періоду, за який враховують доходи, не працював, не навчався, не проходив військову службу, не займався підприємницькою діяльністю та не перебував на обліку як безробітний. Водночас правила передбачають винятки, наприклад для людей, які доглядають за дітьми або особами, що потребують постійного догляду.

Відмовити можуть і через майновий стан. Зокрема, враховують покупки та певні фінансові операції на суму понад 100 тис. грн, здійснені протягом 12 місяців, а також наявність депозитів або облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Окремі обмеження стосуються купівлі іноземної валюти та банківських металів, а також наявності кількох автомобілів чи житлових приміщень. Водночас для цих критеріїв передбачені винятки, тому кожну ситуацію оцінюють за правилами, встановленими для базової соціальної допомоги.

Чи можна отримати допомогу, якщо є друга квартира

За загальним правилом базову соціальну допомогу не призначають, якщо сім’я має у власності більше одного житлового приміщення — квартири або будинку.

Однак під час підрахунку враховується не вся нерухомість. Наприклад, не беруть до уваги житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або територіях бойових дій, а також житло, знищене чи непридатне для проживання внаслідок війни.

Тому наявність другої квартири не завжди означає автоматичну відмову. Якщо вона належить до передбачених урядом винятків, сім’я може зберегти право на базову соціальну допомогу.

Як оформити виплату

Базову соціальну допомогу призначає Пенсійний фонд України. Звернутися можна до сервісного центру ПФУ, а для тих, хто відповідає умовам електронного оформлення, доступне подання через Дію.

Заяву подає один представник сім’ї. Під час електронного оформлення система визначає орієнтовний розмір допомоги, після чого повнолітні члени сім’ї мають підтвердити заяву.

Допомогу призначають на 6 місяців, після чого за дотримання встановлених умов її виплата може бути продовжена в межах строку дії експериментального проєкту.

4500 грн - це базова величина для розрахунку. Кінцева сума залежить від складу сім’ї та її доходів, а під час визначення самого права на допомогу враховують також майно, зайнятість та інші критерії. Тому дві сім’ї з однаковою кількістю людей можуть отримувати різні суми або одна з них може взагалі не мати права на виплату.

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