Базовий продукт подешевшає вже у березні: експерт назвав нові ціни

Весна – період, коли більшість корів телиться, що збільшує виробництво молока і, відповідно, пропозицію на ринку.

Вже у березні 2025 року вартість молочних продуктів почне знижуватися.

Як пояснив провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус в коментарі Главреду, це пов’язано з початком сезону "великого молока".

Весна – період, коли більшість корів телиться, що збільшує виробництво молока і, відповідно, пропозицію на ринку.

Зростання обсягів виробництва при зниженій купівельній спроможності населення призводить до падіння закупівельних цін, незалежно від сорту молока. За оцінками експертів, у березні очікується таке зниження:

Молоко вищого сорту ("екстра") – на 5%, до 17,90 грн/кг (без ПДВ).

Молоко вищого ґатунку – на 6%, до 17,40 грн/кг.

Молоко першого сорту – на 9%, до 16,30 грн/кг.

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Водночас Іван Свиноус зазначає, що суттєвого падіння роздрібних цін чекати не варто. Подорожчання енергоносіїв, пального та інших ресурсів для виробництва молочної продукції стримуватиме зниження вартості у магазинах. Проте певна корекція цін усе ж відбудеться, оскільки молочні продукти мають обмежений термін реалізації.

За прогнозами, у березні 2025 року пастеризоване молоко 2,5% жирності може коштувати 39,4 грн/кг (-2,5%), вершкове масло 72,5% жирності – 328,6 грн/кг (-5%), а сир 9% жирності – 152 грн/кг (-4%).

Нагадаємо, що на українському ринку білокачанної капусти спостерігається значне падіння цін.