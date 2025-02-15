БЕБ "пресує" компанію РІА за нібито несплату податків: юристи заявляють про тиск і незаконність

Під час війни вітчизняний бізнес страждає не лише від атак російського агресора, але й від свавілля деяких органів, яки вирішили, що існуючі в Україні закони – не для них, та вигадують нові схеми того, як їх обійти.

«Ви винні, а чому – секрет». БЕБ підозрює ТОВ «Інетрнет реклама РІА», яке веде бізнес AUTO.RIA та DIM.RIA, у нібито несплаті податків на 100 млн грн — йдеться в новому розслідуванні «НВ».

Справа пов'язана з нібито несплатою ПДВ та податків на прибуток у період з 2021 по 2024 роки. Цього висновку представники бюро дійшли у своїх «аналітичних продуктах». Проте переглянути розрахунки представникам компанії не дозволили — детектив, який провадить досудове розслідування, відмовився надавати доступ до документів через таємниці слідства.

У компанії розповідають, що відповідно до бухгалтерського та податкового обліку жодних порушень Податкового кодексу, які мали б кримінальний характер, не існує. І це підтверджує акт документальної перевірки з боку податківців. За чотири роки — з 2021 по 2024 рік — компанія сплатила 175 млн грн податків.

Адвокат Адвокатського об'єднання Головань та Партнери Володимир Єфименко, який захищає інтереси РІА, каже, що жоден орган державної влади, крім Державної податкової служби, не має права нараховувати податки. Це прописано у Податковому кодексі.

За його словами, сама процедура теж відома — проводиться документальна перевірка, оформляється акт, у якому докладно відображено суть претензій, приймається повідомлення-рішення, а головне — платнику податків гарантується право захистити свою позицію у вищому органі ДПС або в суді, аж до Верховного Суду.

«Що стосується справи РІА, то орган ДПС провів документальну перевірку, ретельно переглянув показники задекларованих та сплачених сум ПДВ та податку на прибуток, які є предметом розслідування, та не знайшов порушень Податкового кодексу», — каже Єфименко.

Місяць тому видання «24tv», звертаючи увагу на цю ж проблему, проаналізувало, що минулого літа влада зробила рішучий крок для захисту підприємців під час війни, створивши (за ініціативи голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева) «клуб білого бізнесу». Цей документ передбачає захист бізнесу, що має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства, від документальних перевірок, на які було накладено мораторій.

Але, пишуть журналісти «24 каналу», подібна ідея стимулювання економіку у цей надскладний для України період зіткнулася з жорстким спротивом. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вирішило, що, якщо підприємців вже не можна «обробляти», посилаючись на Податковий кодекс, то до процесу потрібно долучити кримінальне законодавство.

Як приклад – ситуація, що склалася з ТОВ «Інтернет-реклама РІА», яка займає двадцять третє місце у світовому рейтингу порталів оголошень і п'яту позицію серед незалежних порталів. Більш того – ТОВ бере участь у розвитку цифрової інфраструктури нашої країни як резидент «Дія Сіті» та є в затверджених податковою списках «Клубу Білого Бізнесу».

Ніяких порушень Податкового кодексу, що мали б кримінальний характер, згідно з бухгалтерським та податковим обліком Компанії не існує, про що, насамперед, свідчить Акт документальної перевірки з боку податківців. Але БЕБ це не спиняє.

Проти ТОВ була здійснена справжня атака: у липні минулого року стосовно посадових осіб розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу («Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах»). Резонансним фактом є й те, що підставою для таких дій стали так звані аналітичні продукти БЕБ, які засекречені, - пишуть в розслідуванні.

У ТОВ вилучили десятки тисяч документів, що становлять банківську та комерційну таємницю, а менеджмент компанії два місяці не мав можливості повноцінно працювати.

До того ж, відсутня можливість адекватно вести захист у судах, через те, що юристам не дають ознайомитись з матеріалами справи, розповідаючи про нібито таємницею слідства.

Намагаючись привернути увагу до ситуації, ТОВ вже звернулося до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, бізнес-омбудсмена, ДБР, Генпрокуратури та міжнародних інституцій,

У свою чергу, адвокат АО «Головань та партнери» Володимир Єфименко розповів, що подібних випадків в нашій країні – тисячі. За його словами, тільки протягом девʼяти місяців 2024 року цим правоохоронним органом було подано 323 клопотання до суду про арешт, тоді як за весь 2023 рік іх було 282. При цьому, головним елементом тиску залишаються обшуки.

Юрист каже: «Ситуація, коли існує Акт податкової служби, яка нарахувала несплату податків, штрафні санкції, зрозуміла та прогнозована. Платник податків має право оскаржити його у вищій інстанції або звернутися до суду. Інша річ – надумані кримінальні переслідування як внутрішній, формений податковий терор, диверсія, що масово має місце в Україні, яка через кровопролитну війну змушена випрошувати гроші у спонсорів».