"Бебі-бокси повернулися: з чого складається "пакунок малюка"

Через тривалі тендери "пакунки" не видавали від лютого цього року.

В Україні від понеділка, 27 вересня, новонародженим почнуть видавати "пакунок малюка".

Про це повідомила прессслужба Міністертва соцполітики.

Врешті-вешт відбулися торги серед компаній щодо виконання замовлення про одноразову допомоги "пакунок малюка". Перемогу серед чотирьох компаній отримала "Скай Трейд Україна" з пропозицією на 244 мільйони гривень. Угода з нею підписали 22 вересня.

За інформацією відомства, завдяки угоді вдалося зекономити на закупівлі 63 мільйони гривень. Передбачено 53 тисяч пакунків малюка. Доставити всі "бебі-бокси" до одержувачів планують до кінця цього року.

До одноразової державної допомоги входять речі, які необхідні у перші місяці життя новонародженого. Це:

упаковка підгузників;

вологі серветки;

пелюшки;

три шапочки "на виріст";

11 боді з коротким рукавом різного розміру;

11 боді з довгим рукавом різного розміру;

чотири пари повзунків;

11 сліпів;

чотири сорочки;

чотири пари шкарпеток;

рукавички;

два слинявчика;

термометри для води і для тіла;

манікюрні ножиці і гребінець;

ковдру, підодіяльник і плед;

матрац;

два рушники;

шість іграшок і килимок;

м'яка книжка;

креми і мило;

коробка-колиска.

Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "Пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років. Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур: відкрити спеціальну картку у відділенні "ПриватБанку", звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів та написати заяву.

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