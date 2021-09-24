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"Бебі-бокси повернулися: з чого складається "пакунок малюка"

"Бебі-бокси повернулися: з чого складається "пакунок малюка"

ТСН.ua

Через тривалі тендери "пакунки" не видавали від лютого цього року.

В Україні від понеділка, 27 вересня, новонародженим почнуть видавати "пакунок малюка".

Про це повідомила прессслужба Міністертва соцполітики.

Врешті-вешт відбулися торги серед компаній щодо виконання замовлення про одноразову допомоги "пакунок малюка". Перемогу серед чотирьох компаній отримала "Скай Трейд Україна" з пропозицією на 244 мільйони гривень. Угода з нею підписали 22 вересня.

За інформацією відомства, завдяки угоді вдалося зекономити на закупівлі 63 мільйони гривень. Передбачено 53 тисяч пакунків малюка. Доставити всі "бебі-бокси" до одержувачів планують до кінця цього року.

До одноразової державної допомоги входять речі, які необхідні у перші місяці життя новонародженого. Це: 

  • упаковка підгузників;
  • вологі серветки;
  • пелюшки;
  • три шапочки "на виріст";
  • 11 боді з коротким рукавом різного розміру;
  • 11 боді з довгим рукавом різного розміру;
  • чотири пари повзунків;
  • 11 сліпів;
  • чотири сорочки;
  • чотири пари шкарпеток;
  • рукавички;
  • два слинявчика;
  • термометри для води і для тіла;
  • манікюрні ножиці і гребінець;
  • ковдру, підодіяльник і плед;
  • матрац;
  • два рушники;
  • шість іграшок і килимок;
  • м'яка книжка;
  • креми і мило;
  • коробка-колиска.

 Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "Пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років. Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур: відкрити спеціальну картку у відділенні "ПриватБанку", звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів та написати заяву.

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