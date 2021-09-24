"Бебі-бокси повернулися: з чого складається "пакунок малюка"

Через тривалі тендери "пакунки" не видавали від лютого цього року.
В Україні від понеділка, 27 вересня, новонародженим почнуть видавати "пакунок малюка".
Про це повідомила прессслужба Міністертва соцполітики.
Врешті-вешт відбулися торги серед компаній щодо виконання замовлення про одноразову допомоги "пакунок малюка". Перемогу серед чотирьох компаній отримала "Скай Трейд Україна" з пропозицією на 244 мільйони гривень. Угода з нею підписали 22 вересня.
За інформацією відомства, завдяки угоді вдалося зекономити на закупівлі 63 мільйони гривень. Передбачено 53 тисяч пакунків малюка. Доставити всі "бебі-бокси" до одержувачів планують до кінця цього року.
До одноразової державної допомоги входять речі, які необхідні у перші місяці життя новонародженого. Це:
- упаковка підгузників;
- вологі серветки;
- пелюшки;
- три шапочки "на виріст";
- 11 боді з коротким рукавом різного розміру;
- 11 боді з довгим рукавом різного розміру;
- чотири пари повзунків;
- 11 сліпів;
- чотири сорочки;
- чотири пари шкарпеток;
- рукавички;
- два слинявчика;
- термометри для води і для тіла;
- манікюрні ножиці і гребінець;
- ковдру, підодіяльник і плед;
- матрац;
- два рушники;
- шість іграшок і килимок;
- м'яка книжка;
- креми і мило;
- коробка-колиска.
Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "Пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років. Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур: відкрити спеціальну картку у відділенні "ПриватБанку", звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів та написати заяву.