Бензин, дизель і автогаз: скільки коштує пальне на АЗС 9 листопада

Ціни на пальне 9 листопада / © pexels.com

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У понеділок, 9 листопада, пальне в Україні нарешті перестало дорожчати та увійшло у фазу затишшя. Заправки після підняття цін у неділю вирішили не змінювати ціни з початком робочого тижня. Ділимося цінами на пальне на заправках сьогодні.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

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Ціни на бензин, дизель і автогаз 9 листопада

OKKO, WOG, SOCAR, «Укрнафта» та UPG не змінювали вартість пального 9 листопада. Найдешевший А-95 сьогодні можна придбати за ціною 87,90 грн/л на АЗС «Укрнафта». Найдорожчий — за 92,90 грн/л у мережах OKKO, WOG та SOCAR.

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У сегменті скрапленого газу, який дорожчав увесь минулий тиждень, зафіксувалася мінімальна ціна 58,90 грн/л на «Укрнафті» та максимум 61,90 грн/л на OKKO та SOCAR.

Дизель віддають найдешевше за 102,90 грн/л на UPG, а найдорожче вже за 110,00 грн/л на SOCAR.

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 61,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДП NANO Extro: 110,00 грн

ДП NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДП (Energy): 105,90 грн

ДП: 103,90 грн

Газ: 58,90 грн

UPG

Бензин UPG 100: 100,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

ДП upgDIESEL: 105,90 грн

ДП EURO DIESEL: 102,90 грн

Газ: 59,90 грн

Скільки може коштувати дизель взимку

Нагадаємо, у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости й сягнути 115–120 грн за літр за базовим прогнозом, а за негативного сценарію — наблизитися до 140–145 грн.

Водночас бензин, за оцінками генерального директора Prime Group та паливного експерта Дмитра Льоушкіна, коштуватиме орієнтовно на 10 грн дешевше за дизель.

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Ключовими факторами зростання цін експерт називає підвищення акцизів, військові конфлікти, коливання котирувань гривні, вартість нафти, податкові зміни та загальну ситуацію на світовому ринку. Окрім того, очікуються важка зима й протидія РФ, що також тиснуть на міжнародні котирування.

Сценарій із ціною 140–145 грн за літр Льоушкін вважає менш реалістичним і можливим лише у разі орієнтира на поточні європейські пікові показники, які наразі сягають 2,8–2,9 євро за літр. За його словами, позначка у 115–120 грн/л є найбільш імовірною для зимового періоду.

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