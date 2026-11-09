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ТСН у соціальних мережах

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Бензин, дизель і автогаз: скільки коштує пальне на АЗС 9 листопада

Після тижня здорожчання пальне в Україні нарешті стабілізувалося за ціною. Де заправитися найдешевше?

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на пальне 9 листопада

Ціни на пальне 9 листопада / © pexels.com

У понеділок, 9 листопада, пальне в Україні нарешті перестало дорожчати та увійшло у фазу затишшя. Заправки після підняття цін у неділю вирішили не змінювати ціни з початком робочого тижня. Ділимося цінами на пальне на заправках сьогодні.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Ціни на бензин, дизель і автогаз 9 листопада

OKKO, WOG, SOCAR, «Укрнафта» та UPG не змінювали вартість пального 9 листопада. Найдешевший А-95 сьогодні можна придбати за ціною 87,90 грн/л на АЗС «Укрнафта». Найдорожчий — за 92,90 грн/л у мережах OKKO, WOG та SOCAR.

У сегменті скрапленого газу, який дорожчав увесь минулий тиждень, зафіксувалася мінімальна ціна 58,90 грн/л на «Укрнафті» та максимум 61,90 грн/л на OKKO та SOCAR.

Дизель віддають найдешевше за 102,90 грн/л на UPG, а найдорожче вже за 110,00 грн/л на SOCAR.

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

  • ДП Pulls: 109,90 грн

  • ДП Євро: 106,90 грн

  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн

  • ДП Mustang: 109,90 грн

  • ДП Євро-5: 106,90 грн

  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн

  • Бензин NANO 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95: 92,90 грн

  • ДП NANO Extro: 110,00 грн

  • ДП NANO: 107,00 грн

  • Газ: 61,90 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

  • Бензин А-95: 87,90 грн

  • Бензин А-92: 85,90 грн

  • ДП (Energy): 105,90 грн

  • ДП: 103,90 грн

  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн

  • Бензин UPG 95: 91,90 грн

  • Бензин A-95: 88,90 грн

  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн

  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн

  • Газ: 59,90 грн

Скільки може коштувати дизель взимку

Нагадаємо, у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости й сягнути 115–120 грн за літр за базовим прогнозом, а за негативного сценарію — наблизитися до 140–145 грн.

Водночас бензин, за оцінками генерального директора Prime Group та паливного експерта Дмитра Льоушкіна, коштуватиме орієнтовно на 10 грн дешевше за дизель.

Ключовими факторами зростання цін експерт називає підвищення акцизів, військові конфлікти, коливання котирувань гривні, вартість нафти, податкові зміни та загальну ситуацію на світовому ринку. Окрім того, очікуються важка зима й протидія РФ, що також тиснуть на міжнародні котирування.

Сценарій із ціною 140–145 грн за літр Льоушкін вважає менш реалістичним і можливим лише у разі орієнтира на поточні європейські пікові показники, які наразі сягають 2,8–2,9 євро за літр. За його словами, позначка у 115–120 грн/л є найбільш імовірною для зимового періоду.

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