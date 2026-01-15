ТСН у соціальних мережах

Бензин і дизель здорожчають найближчими днями: експерт пояснив причини

Період відносної стабільності на заправках добігає кінця. Ще до кінця січня українським водіям варто очікувати зростання цін на пальне.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Сергій Куюн

Експерт з паливного ринку Сергій Куюн

У грудні минулого року український ринок пального отримав несподіваний подарунок: світові ціни на нафту впали до річного мінімуму — 60 доларів за барель. Це дозволило «амортизувати» підвищення акцизів, і водії майже не відчули змін на стелах АЗС.

Однак із початком 2026 року ситуація розвернулася. Про це розповів експерт з паливного ринку Сергій Куюн в інтерв’ю «Україна Медіацентр».

Чому ціни підуть вгору

Експерт виділяє два ключові фактори, які тиснуть на вартість пального просто зараз:

  1. Світовий ринок: Ціна на нафту відіграла падіння і вже зросла до 65 доларів за барель. Це додає до собівартості літра пального приблизно 1,5 гривні.

  2. Валютний курс: Знецінення гривні щодо долара та євро додало ще близько 1 гривні до ціни літра.

«Зараз маємо ріст цін в оптовій закупівлі. Поки що ринок тримається за рахунок старих запасів, однак варто очікувати зростання ціни ще у січні», — попередив Куюн.

Гуртові ціни вже зросли

За словами аналітика, оптова вартість бензину та дизелю вже підскочила приблизно на 2 гривні за літр. Роздрібні мережі поки що стримують ціни, але довго працювати собі у збиток вони не зможуть.

Окремий фактор — морози. Різко зріс попит на арктичне дизельне пальне, яке є дорожчим у виробництві та закупівлі, що також позначається на середній ціні.

Вплив генераторів на ціни

Через похолодання та відключення світла українці почали активніше використовувати генератори.

«Приблизно на 10% зріс обсяг споживання так званого 'генераторного' пального, десь на рівні до 70-80 тисяч тонн на місяць», — зазначив експерт.

Втім, Сергій Куюн заспокоює: дефіциту немає, пального в країні достатньо. Підвищений попит з боку власників генераторів не є критичним і сам по собі не провокує зростання цін — головними причинами залишаються нафта і курс долара.

Нагадаємо, з настанням морозів водії часто помічають, що заправляти автомобіль доводиться частіше. Це природно, адже взимку двигун витрачає багато енергії на прогрівання, подолання опору засніжених доріг та роботу обігрівачів. Проте фахівці запевняють: якщо змінити деякі звички, можна суттєво зекономити на пальному.

