Ціни пальне в Україні пішли вниз

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Після дев’яти місяців зростання ціни на пальне пішли вниз. Із початку листопада окремі мережі АЗС уже знизили вартість бензину на 9 грн, а дизеля — до 10 грн за літр. Якщо світові ціни залишаться стабільними, пальне може подешевшати ще більше.

Таку думку озвучив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у коментарі Київ24.

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За його словами, коли зростають чи падають ціни у світі, те саме відбувається в Україні. Останні 9 місяців вартість виключно збільшувалась. Вже з початку листопада почалося зниження на бензин і дизель.

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«Ще є потенціал для зниження. Думаю, буде ще мінімум мінус 5 гривень, це вже можна прогнозувати. Якщо збережеться така ж ситуація у світі, не буде ніяких коливань, то думаю, підемо ще нижче», — припустив експерт.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Провідні мережі АЗС України оновили ціни на пальне 23 листопада. Станом на понеділок зафіксовано помітне зниження вартості бензину та дизельного пального. У семи представлених мережах АЗС середня вартість бензину А-95 становить близько 84,84 грн за літр, тоді як літр дизелю в середньому коштує 99,64 грн.

Економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть здешевшати бензин і дизельне пальне. За його словами, ціни на пальне в Україні можуть знизитися на 20% від нинішньої вартості.

Раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн розповів, що ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. За його словами, тенденція до здешевлення бензину та дизеля ще не вичерпана.

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