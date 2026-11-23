- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 2 хв
Бензин і дизель в Україні можуть суттєво здешевшати: експерт назвав умову
Ціни пальне в Україні дещо впали. Експерт пояснив, наскільки ще можуть здешевшати бензин та дизель.
Після дев’яти місяців зростання ціни на пальне пішли вниз. Із початку листопада окремі мережі АЗС уже знизили вартість бензину на 9 грн, а дизеля — до 10 грн за літр. Якщо світові ціни залишаться стабільними, пальне може подешевшати ще більше.
Таку думку озвучив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у коментарі Київ24.
За його словами, коли зростають чи падають ціни у світі, те саме відбувається в Україні. Останні 9 місяців вартість виключно збільшувалась. Вже з початку листопада почалося зниження на бензин і дизель.
«Ще є потенціал для зниження. Думаю, буде ще мінімум мінус 5 гривень, це вже можна прогнозувати. Якщо збережеться така ж ситуація у світі, не буде ніяких коливань, то думаю, підемо ще нижче», — припустив експерт.
Ціни на пальне в Україні — останні новини
Провідні мережі АЗС України оновили ціни на пальне 23 листопада. Станом на понеділок зафіксовано помітне зниження вартості бензину та дизельного пального. У семи представлених мережах АЗС середня вартість бензину А-95 становить близько 84,84 грн за літр, тоді як літр дизелю в середньому коштує 99,64 грн.
Економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть здешевшати бензин і дизельне пальне. За його словами, ціни на пальне в Україні можуть знизитися на 20% від нинішньої вартості.
Раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн розповів, що ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. За його словами, тенденція до здешевлення бензину та дизеля ще не вичерпана.