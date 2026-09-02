Бензин — лише 4 години на добу: в окупованому Криму запровадили обмеження

У Криму різко обмежили продаж бензину / © із соцмереж

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В тимчасово окупованому Криму запроваджують обмеження на продаж пального через нестачу бензину та дизельного пального. Нові правила почнуть діяти від 3 вересня.

Про це заявив призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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За його словами, нинішні обсяги поставок пального не дозволяють повністю забезпечити потреби населення.

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Добовий обсяг бензину та дизельного пального на автозаправних станціях продаватимуть лише протягом чотирьох годин. Заправитися можна буде у два часові проміжки — з 08:00 до 10:00 та з 18:00 до 20:00.

Аксьонов зазначив, що інформацію про наявність пального на конкретних АЗС публікуватимуть на інтерактивній карті. Дані оновлюватимуть за годину до початку ранкового періоду продажу — о 07:00.

«Рекомендую перевіряти карту перед виїздом, щоб не тратити час даремно», — заявив Аксьонов.

Нагадаємо, наприкінці серпня в тимчасово окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишалися Сімферополь, Севастополь, Керч, Феодосія та низка інших населених пунктів.

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