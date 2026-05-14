Бензин може різко здорожчати: водіїв попередили про нову ціну від липня

В Україні від 1 липня 2026 року бензин може здорожчати приблизно на 4 грн за літр. Причиною може стати запровадження нової вимоги щодо обов’язкового вмісту біоетанолу в пальному на рівні 7–10%.

Про це заявив власник і CEO мережі АЗК UPG Володимир Петренко під час форуму Energy Finance у Києві, передає “Інтерфакс”.

За його словами, бензин із додаванням 5% біоетанолу вже коштує приблизно на 2 грн за літр дорожче за звичайний. Якщо ж частка біоетанолу зросте до 10%, ціна може збільшитися орієнтовно на 4 грн.

«Спиртовий бензин з 5% біоетанолу на 2 грн/л дорожчий, ніж звичайний. Я очікую, що це буде приблизно плюс 4 грн до ціни, якщо буде 10% біоетанолу», — сказав Петренко.

Він пояснив, що українські виробники спирту вже переорієнтувалися на продажі на європейських біржах. Тому навіть за умови закупівлі біоетанолу в Україні ціни все одно будуть орієнтовані на європейський ринок.

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус водночас вважає, що українські мережі АЗК зможуть поступово налагодити додавання біоетанолу до бензину всередині країни. На його думку, це може позитивно вплинути на ціну, адже не доведеться враховувати витрати на логістику з-за кордону.

Петренко погодився, що внутрішнє змішування може спростити процес, однак наголосив: сама процедура блендування бензину з етанолом є складною. Якщо її виконувати неправильно, це може нашкодити автомобілям. Через це він порадив водіям уважно обирати АЗС.

Водночас він підкреслив, що використання біоетанолу в бензині є звичною європейською практикою і за правильного виробництва не шкодить авто.

«Вміст біоетанолу — європейська практика, і це ніяк не впливає на авто», — зазначив Петренко.

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, станом на 14 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,34 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 87,91 грн за літр.

Раніше директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що на українському ринку пального існують ризики виникнення дефіциту, однак ситуація не є критичною. Попри потенційні загрози водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем.

