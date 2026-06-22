Бензин може здешевшати до 55 грн за літр: за якої умови це станеться

Бензин / © Associated Press

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Бензин А-95 в Україні може подешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту знизяться до $50 за барель.

Про це заявив директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн в ефірі День.LIVE.

За його словами, український паливний ринок продовжує реагувати на падіння світових котирувань нафти. Водночас ціни на АЗС знижуються не одразу, оскільки оператори ще реалізують запаси пального, закупленого раніше за вищими цінами.

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“Ми вже більшу половину шляху пройшли до докризових цін. Світовий ринок знижується, а ми традиційно йдемо трохи позаду через запаси пального”, — пояснив Куюн.

Експерт зазначив, що лише за останній тиждень дизельне пальне подешевшало на 3–5 грн за літр. Якщо порівнювати з піковими значеннями, ціна на дизель уже знизилася приблизно на 12 грн.

Куюн вважає, що за умови стабілізації ситуації на нафтовому ринку пальне в Україні може подешевшати ще більше. Зокрема, ціни можуть опуститися навіть нижче рівня, з якого почалося подорожчання через загострення навколо Ірану.

Нагадаємо, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує подальше зниження цін на пальне в Україні. За його словами, протягом найближчих дизель може подешевшати ще на 6–7 грн за літр. Водночас бензин також має потенціал до здешевлення, однак меншою мірою. Експерт пов’язує це зі змінами на європейському ринку нафтопродуктів.

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