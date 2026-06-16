Бензин підскочив, а дизель впав: що відбувається із цінами на пальне на АЗС 16 червня

Ціни на пальне / © Associated Press

Реклама

Найбільші мережі заправок в Україні скоригували ціни на пальне станом на 16 червня. Вартість дизеля впала на 1 грн за добу. Тепер він в середньому коштує 83,48 грн за літр. А А-95 — близько 75,77 грн за літр.

Про це повідомляє Главком.

Найдорожче пальне наразі у мережах Окко, WOG та Socar, а найдешевше — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Реклама

Ціни на пальне сьогодні, 16 червня

ОККО

А95 — 81,90

А95+ — 78,90

ДП — 84,90

ДП+ — 87,90

А100 — 88,90

А92 — відсутній

Газ — 45,90

WOG

А95 — 78,90

А95+ — 81,90

ДП — 84,90

ДП+ — 87,90

А100 — 88,90

А92 — відсутній

Газ — 45,90

UPG

А95 — 74,90

А95+ — 76,90

ДП — 80,90

ДП+ — 82,90

А100 — 84,90

А92 — відсутній

Газ — 43,90

Socar

А95 — 78,90

А95+ — 82,90

ДП — 86,90

ДП+ — 88,90

А100 — 88,90

А92 — відсутній

Газ — 45,90

«Укрнафта»

А95 — 74,90

А95+ — 74,90

ДП — 82,90

ДП+ — 82,90

А100 — відсутній

А92 — 69,90

Газ — відсутній

«БРСМ-Нафта»

А95 — 72,99

А95+ — відсутній

ДП — 79,99

ДП+ — відсутній

Реклама

А100 — відсутній

А92 — відсутній

Газ — 43,49

В Україні очікують зростання цін на пальне — експерти

На паливному ринку України не виключають підняття цін на пальне наприкінці літа та восени. Причини — геополітична нестабільність та коливання світових нафтових котирувань.

Реклама

Паливний експерт, засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін пояснює, що ринок в Україні пального швидко реагує на зміни вартості нафти у світі, тому скоро можемо побачити бензин по 95 грн за літр.

Новини партнерів