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Бензин підскочив, а дизель впав: що відбувається із цінами на пальне на АЗС 16 червня
Найдорожче пальне наразі у мережах Окко, WOG та Socar.
Найбільші мережі заправок в Україні скоригували ціни на пальне станом на 16 червня. Вартість дизеля впала на 1 грн за добу. Тепер він в середньому коштує 83,48 грн за літр. А А-95 — близько 75,77 грн за літр.
Про це повідомляє Главком.
Найдорожче пальне наразі у мережах Окко, WOG та Socar, а найдешевше — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне сьогодні, 16 червня
ОККО
А95 — 81,90
А95+ — 78,90
ДП — 84,90
ДП+ — 87,90
А100 — 88,90
А92 — відсутній
Газ — 45,90
WOG
А95 — 78,90
А95+ — 81,90
ДП — 84,90
ДП+ — 87,90
А100 — 88,90
А92 — відсутній
Газ — 45,90
UPG
А95 — 74,90
А95+ — 76,90
ДП — 80,90
ДП+ — 82,90
А100 — 84,90
А92 — відсутній
Газ — 43,90
Socar
А95 — 78,90
А95+ — 82,90
ДП — 86,90
ДП+ — 88,90
А100 — 88,90
А92 — відсутній
Газ — 45,90
«Укрнафта»
А95 — 74,90
А95+ — 74,90
ДП — 82,90
ДП+ — 82,90
А100 — відсутній
А92 — 69,90
Газ — відсутній
«БРСМ-Нафта»
А95 — 72,99
А95+ — відсутній
ДП — 79,99
ДП+ — відсутній
А100 — відсутній
А92 — відсутній
Газ — 43,49
В Україні очікують зростання цін на пальне — експерти
На паливному ринку України не виключають підняття цін на пальне наприкінці літа та восени. Причини — геополітична нестабільність та коливання світових нафтових котирувань.
Паливний експерт, засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін пояснює, що ринок в Україні пального швидко реагує на зміни вартості нафти у світі, тому скоро можемо побачити бензин по 95 грн за літр.