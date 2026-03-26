Бензин по 100, гречка по 100: за якої умови ціни злетять угору

Бензин і гречка по 100 грн: фінансист назвав умову

Ціни на бензин будуть 100 грн за літр, а гречка коштуватиме 100 грн за кг, якщо конфлікт на Близькому Сході продовжуватиметься.

Таку думку висловив фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ, передають Новини LIVE.

Кущ наголосив, що блокування Ормузької протоки і зростання цін на нафту співпало з початком посівної в Україні. Аграріям і так несолодко, а ціни на паливо зростають.

«Зараз посівна кампанія, ціни на паливо зростають, а друга хвиля — це буде зростання цін на добрива», — каже експерт.

Він нагадав, що ситуація в аграрному секторі була і «не досить оптимістичною, м’яко кажучи». Так, минулого року аграрне виробництво вже впало на 6% через частково заблоковану портову логістику та втрату традиційних ринків збуту.

За словами експерта, у разі продовження війни на Близькому Сході, пальне може сягнути 100 гривень за літр, що автоматично потягне за собою збільшення цін на продукти.

«Тому ситуація за енергетичним шоком ціновим завжди йде продовольчий шок. Тому треба готуватися до бензину по сто гривень за літр в Україні. Якщо знову ж таки, тут ключове, ключова передумова: якщо війна на Близькому Сході буде продовжуватися. Якщо вона завершиться, то ситуація може досить швидко увійти в берега. Але якщо війна буде продовжуватись, то за цінами по сто на бензин, можемо побачити ціни по сто і на гречку», — зазначив Кущ.

Раніше економіст попередив, що у найближчі 2-3 тижні відбудеться підвищення цін на усі продукти та послуги в Україні через зростання вартості пального.