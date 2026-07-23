Бензин по 100 грн і дефіцит пального: експерт сказав, чого очікувати українцям

Пальне

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Після нового стрибка світових цін на нафту українці почали перейматися можливим здорожчанням пального та ризиком його дефіциту. Однак аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко запевняє, що наразі підстав для паніки немає.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

За словами експерта, інформація про можливу нестачу бензину чи дизельного пального не відповідає реальній ситуації.

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«Я дуже здивований тезою про дефіцит, у мене таких даних немає. У нас багато обсягу постійно в русі в бік України. Ми контрактуємо на декілька тижнів, а іноді й місяців наперед, і цей ресурс доходить», — сказав він.

Сіренко пояснив, що українські компанії закуповують пальне заздалегідь, тому зараз проблеми з постачанням не спостерігаються.

Чому бензин може здорожчати

Попри стабільне постачання нові партії пального вже закуповують за значно вищими цінами. За словами експерта, дизельне пальне на європейському ринку за короткий час суттєво здорожчало.

«Той же дизель уже торгується по 1 230 доларів за тонну на Лондонській біржі. На початку липня він коштував близько 800 доларів за тонну», — зазначив Сіренко.

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Водночас, за його словами, українські АЗС наразі не повністю перенесли це здорожчання на роздрібні ціни.

Чи може бензин коштувати 100 грн за літр

Аналітик вважає, що такого сценарію можна уникнути, якщо уряд застосує механізми для пом’якшення цінового тиску.

«Можна знизити податки на нафтопродукти. Якщо зараз можна тимчасово посунутися у грошах, які надходять до держбюджету, то ми до 100 грн за літр не дострибнемо, якщо якась халепа не станеться у світі», — заявив він.

Сіренко наголосив, що не йдеться про повне скасування податків на пальне.

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На його думку, одним із варіантів може стати тимчасовий гнучкий акциз, який уже застосовують у низці країн. Такий механізм передбачає зниження податкового навантаження у періоди різкого зростання світових цін на нафту та повернення ставок до звичного рівня після стабілізації ринку.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Впродовж наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр, вважає засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Водіям варто готуватися до суттєвого здорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин і дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту.

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