Бензин по 90+ грн — це не межа: економіст шокував прогнозом

На світовому ринку вже лунають прогнози про можливе зростання вартості нафти до 120 доларів за барель і вище.

Богдан Скаврон
АЗС

АЗС / © Associated Press

Вартість найпоширенішого бензину в Україні може зрости до понад 90 гривень за літр. І така ціна — це ще не межа здорожчання пального.

Таку думку висловив економіст та ексрадник президента Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.

Він нагадав, що до кризи в Перській затоці бензин А-95 коштував близько 60 грн/л.

«Ціна на нафту збільшилася на 60-65 відсотків, відповідно, ми маємо бачити ціну на рівні 90 з плюсом гривень за один літр», — зазначив експерт, додавши, що такий прогноз може справдитися, якщо ситуація на Близькому Сході залишатиметься стабільно напруженою.

Олег Устенко наголосив, що таке зростання ціни пального — це не межа, адже на світовому ринку вже лунають прогнози про можливе зростання вартості нафти до 120 доларів за барель і вище.

Економіст вважає, що ключовим фактором для зниження вартості пального може стати розблокування Ормузької протоки та відновлення повноцінного руху нафтових танкерів.

«Тоді ми побачимо з вами постачання приблизно на 10-15 мільйонів барелів в день більше, ніж ми бачимо зараз. Загалом споживання нафти в світі десь приблизно 100 мільйонів барелів на день, тобто там заблокованими є 10-15% від загального добового споживання», — додав він.

Окрім того, Устенко назвав можливим фактором зниженням вартості пального вихід на ринок нових постачальників нафти, зокрема Венесуели та країн Африки.

Нагадаємо, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що на українському ринку пального існують ризики виникнення дефіциту, однак ситуація не є критичною. Попри потенційні загрози водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем.

