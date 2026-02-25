ТСН у соціальних мережах

Бензин продовжує дорожчати, фальсифікату більшає - експерти

Бензин А-95 на українських АЗС додав у ціні майже дві гривні останнім часом, і ціна може збільшуватися і далі, прогнозують експерти ринку. Але чи завжди дорівнює така висока ціна якості? 

Експерти Інституту споживчих експертиз стверджують, що ні. 

«Зелена» зона, тобто мережі без порушень, цього разу виявилася досить короткою, і налічувала лише шість мереж. Показники бензинів усіх членів перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Найбільше значення зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі WOG, бензин у цій мережі майже 96-й (95,9 од.). Відмінні результати також у KLO та PARALLEL (95,7 та 95,6 од. відповідно). Такий запас гарантує рівномірну роботу двигуна та мінімізує витрати пального. 

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках (WOG та UKRNAFTA) – 2,6 та 3 мг/кг відповідно. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO – всього 5 мг/кг. 

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у KLO та AVANTAGE 7– лише трохи більше 26 %, при вимогах ДСТУ не більше 35. 

І насамкінець, перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Цієї  токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у WOG та  UKRNAFTA (0,62 % при нормі не вище 1%). 

Цікаво, що в жодному зі зразків безпечних «зелених» мереж не було виявлено біоетанолу, тобто спирту. 

В «червоній» зоні порушників - шість мереж. Це великі БРСМ-Нафта та MARSHALL, а також локальні  Neon, Astra, Evro 5, Energy +. Октанове число не відповідало нормативу в мережі MARSHALL – 93,6 од. Шкідлива сірка була перевищена в зразках БРСМ-Нафта та Energy +. В розрізі бензолу – проблеми абсолютно у всіх. «Рекордсмени» - Neon та  Energy +, перевищення в півтора рази. Також проблеми виявлені і з спиртом, зокрема, у А-95 БРСМ-Нафта більше 10-ти відсотків складу – це біоетанол. Але все затьмарив результат перевірки бензину в мережі Evro 5 – тут спирту більше 35 % (!). 

Автомобілістам пора ставати дуже пильними при заправці авто бензином, заявив Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз. Фальсифікату буде ставати більше, адже ціна зараз така, що «бодяжити» стає дуже вигідно. 

