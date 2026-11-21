Бензин здешевшав / © Associated Press

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Сьогодні, 21 листопада, найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. У кількох операторів здешевшали бензин і дизель.

Про це повідомляє “Главком«.

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У мережі UPG бензин А-95 здешевшав на 1 грн/л — до 82,90 грн. Така сама зміна відбулася з преміальним А-95+, який тепер коштує 84,90 грн/л. Бензин А-100 знизився в ціні на 1 грн — до 95,90 грн/л. Вартість обох видів дизельного пального та автогазу не змінилася.

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В Окко звичайне дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л — до 102,90 грн, а преміальний дизель — до 105,90 грн/л. Водночас бензин А-100 здорожчав на 2 грн — до 98,90 грн/л. Ціни на А-95, А-95+ та автогаз залишилися незмінними.

У WOG бензин А-95 здешевшав на 2 грн/л — до 87,90 грн, А-95+ — на 1 грн, до 91,90 грн. Вартість А-100 знизилася на 1 грн — до 98,90 грн/л. Дизельне пальне, преміальний дизель та газ продають за попередніми цінами.

У Socar бензин А-95 та А-95+, звичайний і преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л. А-100 знизився в ціні на 2,10 грн — до 99,90 грн. Натомість автогаз подорожчав на 1 грн — до 64,90 грн/л.

В «Укрнафті» А-95 та А-95+ коштують по 82,90 грн/л. Звичайний дизель подешевшав на 1 грн — до 98,90 грн, преміальний — на 3 грн, до 98,90 грн/л. Бензин А-92 знизився в ціні на 2 грн — до 80,90 грн. Вартість газу не змінилася.

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У KLO ціни на пальне залишилися на рівні попереднього дня. Бензин А-95 коштує 83,40 грн/л, А-95+ — 89,60 грн, дизель — 99,90 грн, преміальний дизель — 103,90 грн. А-100 продають за 97,90 грн, А-92 — за 82 грн, автогаз — за 63,40 грн/л.

Раніше економісти розповідали про здорожчання пального до кінця 2026 року. Зокрема, докторка економічних наук Олена Нусінова заначала, що подальша динаміка цін на пальне залежатиме від світового енергетичного ринку, безпеки судноплавства на Близькому Сході та вартості імпортного пального.

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