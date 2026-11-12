Бензин в Україні різко здешевшав: скільки коштуватиме пальне на АЗС

Бензин / © УНІАН

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На ринку України різко здешевшав бензин — гуртова ціна впала одразу на 10 грн/л, і цінники на заправках уже почали знижуватися.

Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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Ціни на пальне в Україні знижуються: скільки коштуватиме бензин

За словами експерта, напередодні гуртові ціни на бензин обвалилися на 10 грн/л — до 74,70 грн/л, а поточні митні ціни становлять 65–66 грн/л.

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Реагувати почали і роздрібні мережі. Регіональні оператори знизили ціни ще кілька днів тому, а 12 листопада національні мережі АЗС опустили вартість на одну гривню.

«Сьогодні середня ціна 88 грн/л, і якщо поточні закупівельні ціни втримаються, протягом 2-3 тижнів побачимо 80, а потім і нижче», — спрогнозував Сергій Куюн.

Щодо дизельного пального, то тут динаміка менш стрімка, однак також позитивна. За оцінкою експерта, є всі передумови, що вже в листопаді ціна на дизель на заправках знову опуститься нижче позначки 100 грн/л.

Що впливає на ринок та прогнози на листопад

Сергій Куюн пояснив, що в жовтні на ринку бракувало пального, тому половину місяця гуртові ціни були вищими за роздрібні. Через це імпорт автоцистернами зріс до понад 105 тисяч тонн. Це найбільший показник із осені 2023 року, коли ринок лише звикав до нових маршрутів постачання після початку повномасштабної війни.

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За словами експерта, давати точні прогнози на листопад складно через суперечливі тенденції. Металурги й аграрії купують менше пального через кризу, проте попит зростає завдяки власникам генераторів і тим, хто робить запаси.

«Принагідно нагадаю свою рекомендацію мати запас усім, хто має можливість безпечного зберігання», — додав він.

Окрім ситуації всередині країни, на ціни пального в Україні впливатимуть події на Близькому Сході та торги на лондонській біржі, де 12 листопада дизель знову трохи здорожчав.

Ціни на пальне в України — останні новини

Нагадаємо, 12 листопада, в Україні суттєво оновилися ціни на пальне. Чотири великі мережі — OKKO, WOG, «Укрнафта» та UPG — одночасно знизили вартість бензину й дизеля на 1 гривню, проте автогаз продовжив дорожчати майже на всіх АЗС.

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Раніше ми писали, у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости й сягнути 115–120 грн за літр за базовим прогнозом, а за негативного сценарію — наблизитися до 140–145 грн.

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