Бережіть фінанси та нерви — користуйтесь Правильною карткою

KredoBank випустив пакет банківських послуг під назвою "Правильна картка".

Його основна мета — навчити українців заощаджувати та контролювати свої фінанси. Картка оснащена всіма функціями для щоденного користування. А ще вона стильна та зручна у використанні.

Правильна картка та заощадження

Заощадження потрібні не тільки для безтурботної пенсії. Форс-мажор може виникнути у будь-який момент. І ситуація з пандемією це добре продемонструвала. Тому краще навчитися відкладати та розумно витрачати свої кошти.

KredoBank як надійний фінансовий партнер це розуміє, тому оснастив Правильну картку всіма необхідними інструментами для цього:

Банк автоматично відкриває ощадний рахунок. Клієнти щомісяця отримують нарахування у розмірі 6% річних до суми, яка зберігається на ощадному рахунку.

При оформленні Правильної картки споживачам автоматично відкривають валютні рахунки: у євро, злотих та доларах. Тобто клієнти можуть одразу заощаджувати кошти у валюті та обмінювати їх у зручному онлайн-банкінгу KredoBank. Банк серйозно до цього ставиться, тому пропонує найкращий курс. Вигідніший, ніж у відділеннях або в обмінниках.

Плюс, за активне користування Правильною карткою KredoBank нараховує бонусну 1000 гривень на ощадний рахунок. Гроші можна зняти у будь-який час або ж залишити на рахунку та отримувати відсоток на залишок.

10 причин оформити Правильну картку