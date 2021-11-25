Бережіть фінанси та нерви — користуйтесь Правильною карткою

KredoBank випустив пакет банківських послуг під назвою "Правильна картка".
Його основна мета — навчити українців заощаджувати та контролювати свої фінанси. Картка оснащена всіма функціями для щоденного користування. А ще вона стильна та зручна у використанні.
Правильна картка та заощадження
Заощадження потрібні не тільки для безтурботної пенсії. Форс-мажор може виникнути у будь-який момент. І ситуація з пандемією це добре продемонструвала. Тому краще навчитися відкладати та розумно витрачати свої кошти.
KredoBank як надійний фінансовий партнер це розуміє, тому оснастив Правильну картку всіма необхідними інструментами для цього:
- Банк автоматично відкриває ощадний рахунок. Клієнти щомісяця отримують нарахування у розмірі 6% річних до суми, яка зберігається на ощадному рахунку.
- При оформленні Правильної картки споживачам автоматично відкривають валютні рахунки: у євро, злотих та доларах. Тобто клієнти можуть одразу заощаджувати кошти у валюті та обмінювати їх у зручному онлайн-банкінгу KredoBank. Банк серйозно до цього ставиться, тому пропонує найкращий курс. Вигідніший, ніж у відділеннях або в обмінниках.
Плюс, за активне користування Правильною карткою KredoBank нараховує бонусну 1000 гривень на ощадний рахунок. Гроші можна зняти у будь-який час або ж залишити на рахунку та отримувати відсоток на залишок.
10 причин оформити Правильну картку
- Безкоштовне відкриття та обслуговування без додаткових умов чи обмежень. Навіть якщо певний час клієнт не користуватиметься карткою.
- Немає комісії. Поповнювати або знімати готівку можна в усіх банкоматах України та банкоматах PKO Bank Polski за кордоном.
- Банк одразу безкоштовно видає дві картки: для розрахунку у гривні та валюті. Клієнт самостійно обирає валюту. Це може бути картка у злотих, доларах чи євро.
- Гривневою карткою вигідно розраховуватися за товари та послуги у подорожах або на іноземних сайтах, бо комісія за конвертацію відсутня.
- Підтримує безконтактний розрахунок. Картку можна додати до Apple Pay або Google Pay.
- Правильну картку можна використовувати для нарахування зарплати, стипендії, соціальних виплат чи пенсії.
- Вертикальне оформлення. Завдяки такому дизайну одразу зрозуміло, як використовувати у терміналі та банкоматі.
- Для більшої безпеки термін дії та CVV-код розташовані на звороті.
- Після трьох місяців користування карткою клієнту доступні три варіанти кредиту: ліміт на картку, кредитна картка чи кредит готівкою.
- Замовити Правильну картку можна онлайн на сайті KredoBank у спеціальному розділі. Згодом з клієнтом зв'яжеться менеджер та допоможе з оформленням. Забирати картку потрібно у відділенні банку.