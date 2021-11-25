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Бережіть фінанси та нерви — користуйтесь Правильною карткою Новини компаній

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Бережіть фінанси та нерви — користуйтесь Правильною карткою

KredoBank випустив пакет банківських послуг під назвою "Правильна картка".

Його основна мета — навчити українців заощаджувати та контролювати свої фінанси. Картка оснащена всіма функціями для щоденного користування. А ще вона стильна та зручна у використанні.

Правильна картка та заощадження

Заощадження потрібні не тільки для безтурботної пенсії. Форс-мажор може виникнути у будь-який момент. І ситуація з пандемією це добре продемонструвала. Тому краще навчитися відкладати та розумно витрачати свої кошти.

KredoBank як надійний фінансовий партнер це розуміє, тому оснастив Правильну картку всіма необхідними інструментами для цього:

  • Банк автоматично відкриває ощадний рахунок. Клієнти щомісяця отримують нарахування у розмірі 6% річних до суми, яка зберігається на ощадному рахунку.
  • При оформленні Правильної картки споживачам автоматично відкривають валютні рахунки: у євро, злотих та доларах. Тобто клієнти можуть одразу заощаджувати кошти у валюті та обмінювати їх у зручному онлайн-банкінгу KredoBank. Банк серйозно до цього ставиться, тому пропонує найкращий курс. Вигідніший, ніж у відділеннях або в обмінниках.
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Плюс, за активне користування Правильною карткою KredoBank нараховує бонусну 1000 гривень на ощадний рахунок. Гроші можна зняти у будь-який час або ж залишити на рахунку та отримувати відсоток на залишок.

10 причин оформити Правильну картку

  1. Безкоштовне відкриття та обслуговування без додаткових умов чи обмежень. Навіть якщо певний час клієнт не користуватиметься карткою.
  2. Немає комісії. Поповнювати або знімати готівку можна в усіх банкоматах України та банкоматах PKO Bank Polski за кордоном.
  3. Банк одразу безкоштовно видає дві картки: для розрахунку у гривні та валюті. Клієнт самостійно обирає валюту. Це може бути картка у злотих, доларах чи євро.
  4. Гривневою карткою вигідно розраховуватися за товари та послуги у подорожах або на іноземних сайтах, бо комісія за конвертацію відсутня. 
  5.  Підтримує безконтактний розрахунок. Картку можна додати до Apple Pay або Google Pay.
  6. Правильну картку можна використовувати для нарахування зарплати, стипендії, соціальних виплат чи пенсії. 
  7. Вертикальне оформлення. Завдяки такому дизайну одразу зрозуміло, як використовувати у терміналі та банкоматі. 
  8. Для більшої безпеки термін дії та CVV-код розташовані на звороті.
  9. Після трьох місяців користування карткою клієнту доступні три варіанти кредиту: ліміт на картку, кредитна картка чи кредит готівкою. 
  10. Замовити Правильну картку можна онлайн на сайті KredoBank у спеціальному розділі. Згодом з клієнтом зв'яжеться менеджер та допоможе з оформленням. Забирати картку потрібно у відділенні банку.
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