Березнева індексація пенсій 2026 року: як самостійно порахувати надбавку та чому реальна сума може не змінитись

Індексація пенсій

Уряд офіційно оголосив, що з 1 березня 2026 року пенсії будуть проіндексовані на 12,1%. Попри це підвищення, для багатьох пенсіонерів сума «на руки» може не змінитися або зрости лише на символічні 100 гривень. Експерти пояснили простою мовою, як працює цей механізм і чому деякі пенсіонери не відчують надбавки.

Головний документ для розрахунку індексації пенсії

Для того щоб орієнтовно визначити розмір майбутнього підвищення, вам знадобиться документ, який має повну назву «Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу) і оптимізації заробітку». Отримати його можна за кілька хвилин у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, для цього достатньо навіть звичайного усного звернення.

Мати такий документ на руках корисно кожному пенсіонеру. Саме в ньому міститься вся вичерпна інформація про деталі вашого страхового стажу та заробітку, які безпосередньо впливають на будь-який перерахунок пенсії.

Як порахувати підвищення пенсії

У цьому витягу ви знайдете рядок «Розмір пенсії за віком (стаття 27)». Це ваша «чиста» пенсія, яку ви заробили за роки стажу та завдяки своїй зарплаті. Саме цю цифру, а не всю пенсію з доплатами, множать на коефіцієнт індексації. Оскільки уряд затвердив показник 1,121, ви повинні помножити свою базову пенсію за статтею 27 саме на це число.

Чому індексація не завжди «справедлива»

Досвід попередніх років свідчить про те, що березнева індексація не забезпечує рівномірного зростання виплат для всіх громадян. Хоча відсоток підвищення оголошують один для всієї країни, фактична сума надбавки для кожного пенсіонера розраховується індивідуально і залежить від багатьох факторів.

Часто пенсіонери не помічають зростання доходів через такі причини.

Березнева індексація «з’їдає» доплату до мінімуму. Багато пенсіонерів отримують так звану «мінімалку» — з 1 січня 2026 року вона становить 2 595 гривень. Це відбувається тому, що їхня реально зароблена пенсія (та сама «стаття 27») є значно нижчою, і держава просто «дотягує» її до встановленого законом порогу.

Під час березневої індексації уряд підвищує лише вашу власну частину пенсії. Наприклад, якщо вона становить 2 000 гривень, а держава доплачує вам 595 гривень до мінімуму, то після підвищення на 12,1% ваша власна частка зросте до 2 242 гривень. Однак, оскільки ця сума все ще менша за мінімальні 2 595 гривень, держава просто зменшить свою доплату. У результаті загальна виплата на картку не зміниться, а індексація фактично «поглинеться» цією державною допомогою.

Для таких випадків уряд зазвичай встановлює невелику фіксовану гарантовану доплату (наприклад, 100 гривень), щоб люди з мінімальними пенсіями побачили хоча б символічне зростання.

Ризик втрати вікових надбавок. В Україні існують спеціальні щомісячні доплати для людей поважного віку (після 70, 75 та 80 років). Проте є важливе правило, ці гроші виплачують лише тоді, коли загальна пенсія не перевищує встановлену межу, яка зараз складає 10 340 гривень.

Якщо після березневої індексації ваша основна пенсія зросте і через це загальна сума «перевалить» за межу в 10 340 гривень, вікову надбавку можуть зменшити або взагалі перестати платити. У результаті виникає парадоксальна ситуація: саму пенсію вам нібито підняли, але через втрату вікової доплати загальна сума на картці може залишитися майже такою самою або навіть трохи зменшитися.

Верхня межа підвищення . Держава встановила спеціальний запобіжник — «стелю» для індексації. Навіть якщо у вас дуже велика пенсія і за математичними розрахунками вона мала б зрости, наприклад, на 2 000 чи 3 000 гривень, ви все одно отримаєте не більше 1 500 гривень надбавки. Це максимальна сума, яку уряд дозволяє додати до однієї пенсії під час березневого перерахунку.

Мінімальні доплати замість повноцінного підвищення . Іноді держава замість обіцяного високого відсотка (наприклад, 12%) додає пенсіонеру лише фіксовану суму — близько 100–135 гривень . Це стається з тими, у кого в пенсійній формулі вже була закладена висока середня зарплата. Ось як це працює, уряд порівнює два показники: ту середню зарплату, з якої вам вже рахують пенсію, і ту, яка виходить після нової індексації. Якщо ваша цифра виявляється вищою за «нову» державну, вам замість повноцінного множення на великий коефіцієнт просто дають мінімальну подачку (100–135 грн) або застосовують значно менший відсоток підвищення.

Вплив на субсидії. Пам’ятайте, що будь-яке збільшення ваших доходів автоматично бачить соціальна служба. Якщо після індексації ваша пенсія зросте навіть на 200 гривень, це змінить загальний дохід вашої родини. Оскільки субсидія розраховується як різниця між вашими доходами та витратами на комуналку, держава може вирішити, що тепер ви стали «багатшими» і можете платити за комірне самостійно. У результаті виникає неприємна ситуація: ви отримуєте на 200 гривень більше пенсії, але вашу субсидію при цьому зменшують, наприклад, на 300 або 500 гривень. Таким чином, через невелику надбавку загальна фінансова ситуація може навіть погіршитися.

Але й існують і позитивні моменти. Для тих, хто має великий страховий стаж, індексація вигідна. Оскільки основна частина пенсії зростає, доплата за кожен рік понаднормового стажу також може бути перерахована від вищої суми, що дасть додатковий приріст.