Без доріг, автобусів та підготовки до зими: Мінфін повідомив про 46 млрд грн непрофінансованих витрат

Чому держбюджет втрачає податки та що залишиться без фінансування / © ТСН

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Через удари РФ по підприємствам в Україні за 9 місяців 2026 року до державного бюджету не надійшло 50 млрд грн запланованих доходів. З них 32 млрд грн було недоотримано у серпні-вересні.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді.

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Мінфін очікує, що за підсумками цього року бюджет недоотримає близько 70 млрд грн податкових платежів. Серед причин він назвав обстріли бізнесу, знищення складів та заводів, особливо металургії, блокування морських маршрутів, зниження купівельної спроможності споживачів.

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«Важко очікувати, що бізнес, який знищений, буде платити податки в тому обсязі, який був запланований», — заявив міністр фінансів.

За словами Марченка, зараз на казначейському рахунку — 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів. Зокрема, не профінансовано витрати на ремонт доріг і житла, придбання шкільних автобусів і підготовку до зими.

Нагадаємо, Україна 2027 року планує витратити на 1,6 трлн грн більше, ніж зможе зібрати до державного бюджету.

Також ми писали, що Україна входить у зиму з гострим дефіцитом коштів на оборону: йдеться про $27 млрд.

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Під час виступу у Верховній Раді 1 вересня прем’єр Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

У державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.

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