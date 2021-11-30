Без обмеження вивезення брухту Україна ніколи не виконає екологічні норми Green Deal – експерт

Україні необхідна національна програма стимулів для відмови металургійних заводів від мартенівської та киснево-конверторної технології виробництва сталі та переходу на електродугові печі. Це дозволить зменшити викиди CO2 на 60%. Про це заявив еколог, професор КНУ імені Т.Г.Шевченка В'ячеслав Потапенко.

"Головна проблема переходу на електродугові печі в Україні – дефіцит металобрухту. Євросоюз для реалізації програми Green Deal вже почав обмежувати експорт металобрухту, багато країн у всьому світі зробили це раніше. Це дає повне право Україні також, якщо не заборонити вивезення лому, то максимально його обмежити митом. Якщо металобрухт вивозитимуть фактично безконтрольно, як зараз, наша країна ніколи не зможе перейти на екологічно прийнятну технологію виробництва сталі. Без обмеження вивезення металобрухту Україна ніколи не виконає екологічних норм Green Deal", — зазначив еколог.

В.Потапенко також наголосив на зниження навантаження на природні ресурси, яке дає перехід на електродугові печі.

"Одна тонна переробленого металобрухту економить близько 1,5 т залізної руди та понад 700 кг вугілля. При цьому і мартенівська, і доменна печі генерують великі обсяги парникових газів — 2500 та 2000 кг СО 2 на 1 тонну стали відповідно", — повідомив експерт.

Зараз в Україні 95% сталі виробляється за мартенівською та киснево-конверторною технологіями, а на електродугові печі припадає менше 5%.