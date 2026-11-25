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Українські пенсіонери, які постійно проживають за кордоном, ризикують залишитися без виплат, якщо вчасно не підтвердять, що вони живі. Для цього необхідно подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду. Водночас така вимога діє не в усіх країнах, а терміни подання документів відрізняються.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Українці, які виїхали на постійне проживання до країн, з якими Україна має міжнародні договори про пенсійне або соціальне забезпечення, можуть отримувати українську пенсію за місцем проживання.

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Кошти переказують щокварталу на особисті банківські рахунки пенсіонерів у країні проживання або через відповідні державні органи.

Однак для продовження виплат від першого кварталу нового року в окремих випадках необхідно щороку підтверджувати, що отримувач пенсії живий.

Кому потрібно подати документ до 31 грудня

Українці, які постійно проживають в Іспанії, Португалії, Словаччині та Чехії й отримують українську пенсію на банківський рахунок, мають щороку надсилати до Пенсійного фонду заяву «Підтвердження про знаходження особи в живих».

Зробити це потрібно не пізніше 31 грудня.

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Документ має бути заповнений та офіційно засвідчений уповноваженою посадовою особою українського посольства чи консульства. Після цього його необхідно надіслати до ПФУ поштою.

Що робити пенсіонерам у Польщі та Болгарії

Для українців, які постійно проживають у Польщі й отримують пенсію відповідно до двосторонньої угоди, діє окремий порядок.

Засвідчену заяву про підтвердження перебування в живих необхідно надіслати до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Адреса: 79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10.

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Засвідчити документ можна в польському Управлінні соціального страхування (ZUS), у нотаріуса або в українському посольстві чи консульстві.

Водночас пенсіонерам у Болгарії документ потрібно надсилати щороку саме в листопаді.

Для цього передбачений спеціальний формуляр УКР/БГ 5 — «Свідоцтво про те, що правоздатна особа є живою».

Його можна засвідчити в територіальному підрозділі Національного інституту страхування Болгарії або в нотаріуса за місцем постійного проживання. Після цього формуляр надсилають поштою до Пенсійного фонду України.

У яких країнах підтверджувати особу не потрібно

Водночас не всім українським пенсіонерам за кордоном необхідно самостійно надсилати такі документи.

Зокрема, в Естонії, Латвії та Литві українські пенсії виплачують через уповноважені органи цих держав. Тому подавати до ПФУ окрему заяву про перебування в живих не потрібно.

Аналогічний порядок діє для українських пенсіонерів, які постійно проживають в Азербайджані, Молдові та Грузії.

У цих країнах контроль за виплатами здійснюють відповідні державні установи.

Таким чином, необхідність щорічного підтвердження залежить від країни проживання та умов міжнародного договору. Якщо для пенсіонера передбачена така вимога, неподання документа може призвести до припинення переказування пенсії від нового року.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

В Україні пенсіонер, який має право на кілька видів пенсій, може обрати лише одну виплату. Водночас закон передбачає винятки, коли пенсію дозволено поєднувати із соціальною допомогою або отримувати кошти з різних пенсійних систем.

Також у грудні 2026 року частина українських пенсіонерів може отримувати щомісячну надбавку до пенсії розміром від 908 до 1038 гривень. Таку доплату за особливі заслуги перед Україною призначає Пенсійний фонд багатодітним батькам, які виховали щонайменше п’ятьох дітей.

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