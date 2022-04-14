Без Times New Roman і Arial: росіянам заблокували доступ до популярних шрифтів

Американська компанія закрила доступ до популярних шрифтів.
Громадянам Росії компанія Monotype закрила доступ до популярних шрифтів Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma і Helvetica.
Про це повідомляє російський Forbes.
Власник прав на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica – американська компанія Monotype – закрила доступ до їх каталогу на сайті для російських користувачів.
У компанії Monotype це наразі офіційно не підтвердили, проте на сайті повідомляють, що доступ до цих шрифтів у РФ недоступний.
Нагадаємо, компанія Microsoft тимчасово припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.
Також IT-компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.
Читайте також:
- Російські кораблі, які йдуть нах*й: яхти олігархів РФ, які конфіскували
- Шойгу зліг з інфарктом, а 20 генералів загриміли до в'язниці: в Росії почалося розбирання польотів
- У Чернігівській області знайшли черговий склад з ворожими боєприпасами (фото)