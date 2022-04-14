Без Times New Roman і Arial: росіянам заблокували доступ до популярних шрифтів

Без Times New Roman і Arial: росіянам заблокували доступ до популярних шрифтів

Американська компанія закрила доступ до популярних шрифтів.

Громадянам Росії компанія Monotype закрила доступ до популярних шрифтів Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma і Helvetica.

Про це повідомляє російський Forbes.

Власник прав на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica – американська компанія Monotype – закрила доступ до їх каталогу на сайті для російських користувачів.

У компанії Monotype це наразі офіційно не підтвердили, проте на сайті повідомляють, що доступ до цих шрифтів у РФ недоступний.

Нагадаємо, компанія Microsoft тимчасово припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.

Також IT-компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.

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