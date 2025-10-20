Без великого бізнесу та кадрів Україна не відродить промисловість: висновки КМЕФ

Реклама

До такого висновку дійшли учасники Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

Так, керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час панелі Make Ukraine Industrial Again наголосив: українському бізнесу доведеться самостійно виборювати своє місце на європейському ринку. Для успіху йому знадобиться підтримка стратегічних галузей промисловості з боку влади, а також готовність бізнесу до партнерства з державою.

Зараз, за словами Водовіза, підприємства Метінвесту працюють в умовах обстрілів і знеструмлень, тому головним завданням є збереження виробництва. «Зі 110 тисяч працівників у нас залишилося 50 тисяч. Ми втратили половину бізнесу, а іншу половину продовжують руйнувати. Проте навіть сьогодні ми є експортером №1 в Україні. Це означає, що економіка скоротилася вдвічі», — сказав він.

Водовіз наголосив, що Україні необхідна глобальна індустріальна політика, яка передбачатиме реалізацію масштабних проєктів на зразок практик США та Німеччини. «Такі проєкти залучають суміжні галузі та дозволяють ефективно використовувати конкурентні переваги країни», — додав він.

У свою чергу народний депутат Дмитро Кисилевський, координатор політики «Зроблено в Україні», підтримав позицію про ключову роль великого бізнесу. «Політика держави на 60% орієнтована на малий та середній бізнес. Це проблема. Україна не може існувати без великого бізнесу. Нам потрібно вирощувати національних чемпіонів, як це робить Німеччина із Siemens», — зазначив він.

Серед головних викликів промисловості Водовіз назвав обмежений доступ до фінансування, нестачу кадрів і непередбачувану тарифну політику. Зокрема, він звернув увагу, що кошти програми Ukraine Facility на $8 млрд залишаються недоступними для українських компаній.

Окремо Водовіз попередив про ризики дефолтів у 2026 році через неможливість виплати основної суми за облігаціями. «Маємо знайти рішення, яке дозволить бізнесу розвиватися навіть у воєнний час», — підкреслив він.

Кадровий дефіцит, за словами Водовіза, є ще одним критичним фактором. «Через дозвіл уряду виїздити чоловікам від 18 до 22 років ми втрачаємо по 160 людей на день. Це майбутні інженери та менеджери. Без людей великі проєкти не запустити», — заявив він.

Водовіз закликав уряд визначити перелік критично важливих підприємств і забезпечити їхнє право на бронювання працівників, а також створити програму повернення українців після війни.

Київський міжнародний економічний форум — одна з головних економічних подій року, яка зібрала близько 90 експертів із восьми країн, серед них представники влади, бізнесу та наукових інституцій.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн — на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».