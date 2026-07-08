Без врегулювання боргів між державою, Нафтогазом і ТКЕ опалювальний сезон під загрозою — Щербенко

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Внаслідок боргів відбуваються масові арешти рахунків ТКЕ по всій країні - це близько 70 населених пунктів, серед яких Житомир, Старокостянтинів, Звягель, а на Черкащині розблоковані рахунки лишилися тільки у двох підприємств у регіоні. Про це у авторській колонці для Forbes Ukraine розповідає голова президії Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко.

«Парадокс у тому, що боржники тут не лише ТКЕ. Житомирське теплокомуненерго винне «Нафтогазу» 400 млн грн. Натомість держава винна цьому самому підприємству вдвічі більше – 900 млн грн різниці в тарифах. Попри це, рахунки блокує виконавча служба за борги за газ підприємству, а не державі», - зазначає Віталій Щербенко.

«Водночас додаткові 4% ПДФО, які передбачені в бюджеті 2026 року органам місцевого самоврядування на компенсацію різниці в тарифах (за ст. 52 держбюджету-2026), у більшості міст не закривають навіть половини різниці в тарифах. Результат – підприємства, які встановили когенераційні установки під розподілену генерацію, не можуть купити газ для їх роботи. Коштовне обладнання від донорів простоює й деградує, а восени його буде важко розконсервувати. У підсумку енергосистема не отримає додаткові мегавати в скрутний для себе момент», - пише Віталій Щербенко.

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За його словами, багаторічна практика перехресного субсидіювання (ПС) колись захищала споживачів від різкого зростання тарифів. Але тривале використання інструменту, розрахованого на кризовий період, призвело до структурних дисбалансів і конфліктів між учасниками ринку. «Окрема проблема – брак системного діалогу між державою, регуляторами й ринком: рішення ухвалюють без професійного обговорення на етапі підготовки, хоча енергетика – один із найскладніших секторів економіки, де кожен крок впливає на весь ланцюг – від видобутку газу до кінцевого споживача», - зауважив експерт.

На його переконання, щоб опалювальний сезон залежав не лише від героїзму енергетиків, а й від стійкої моделі розвитку, потрібні три речі.

«Перше – єдина державна політика щодо газу, тепла, електроенергії та води з оцінкою наслідків кожного рішення для всієї системи. Друге – поетапне врегулювання історичних боргів. Для цього Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства щодо зняття арешту рахунків підприємств через борги, які утворилися внаслідок невиконання державних зобовʼязань з відшкодування різниці в тарифах. Мінрозвитку підготував такий законопроєкт, також відповідні правки подані до законопроєкту №14067», - зазначив Віталій Щербенко.

Експерт впевнений: потрібно здійснити перехід від дотації всіх споживачів через знижений тариф до адресних субсидій малозабезпеченим. «Це одне із завдань уряду для отримання фінансування Ukraine Facility. Газ, тепло, електроенергія й вода – не окремі галузі, а єдина система життєзабезпечення країни. Чим швидше рішення почнуть ухвалювати з цього погляду, тим більше шансів уникнути комунальних колапсів уже цієї зими», - вважає голова президії ФРНГ Віталій Щербенко.

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Раніше повідомлялось, що за останні чотири роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою "Нафтогаз" зросли більш ніж удвічі.

Нагадаємо, у спільному зверненні компаній-членів Energy Club до Кабінету Міністрів, НКРЕКП, профільних міністерств та інших учасників ринку йдеться, що борги підприємств теплокомуненерго можуть спровокувати новий ланцюг неплатежів уже на ринку електроенергії, якщо проблему не вирішити системно.

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