Безкоштовний проїзд для пенсіонерів діє не всюди: де все ж доведеться заплатити

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів в Україні має низку винятків. Пояснюємо, де доведеться платити.

Пільговий проїзд для пенсіонерів

В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у частині громадського транспорту, однак ця пільга не є універсальною і не поширюється на всі види перевезень.

Про це пише УНІАН.

Де діє безкоштовний проїзд для пенсіонерів

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №354, пенсіонери за віком можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом. Йдеться про автобуси, тролейбуси та трамваї. Для цього достатньо мати з собою пенсійне посвідчення і пред’явити його на вимогу.

Також пільга поширюється на приміські поїзди — електрички. В цьому разі пенсіонери можуть подорожувати без придбання квитка, якщо підтверджують свій статус відповідним документом.

Водночас у багатьох містах впроваджено автоматизовану систему обліку поїздок. За таких умов пенсіонерові необхідно не лише мати посвідчення, а й оформити електронний проїзний. Наприклад, у Києві діє «Картка киянина», у Львові — «ЛеоКарт», у Вінниці — «Картка вінничанина». Після прикладання картки до валідатора система фіксує поїздку, але оплата з пасажира не стягується.

У деяких містах кількість безкоштовних поїздок обмежують. Найчастіше встановлюється ліміт — близько 60 на місяць. Після його вичерпання пенсіонерові потрібно оплачувати проїзд на загальних умовах.

Окремо наголошується, що відсутність пенсійного посвідчення може стати підставою для вимоги оплатити проїзд. У разі відмови перевізник має право застосувати штраф. Підтвердити статус можна як паперовим документом, так і електронним у застосунку «Дія».

У якому транспорті пенсіонерам доведеться платити

Водночас є види транспорту, де пільга не діє або має обмеження, зокрема це стосується метрополітену. В Києві, Харкові та Дніпрі проїзд у метро для пенсіонерів платний. У столиці безкоштовно скористатися підземкою можна лише за наявності «Картки киянина». Для мешканців інших міст або тих, хто не оформив картку, проїзд оплачується.

Також пільги не поширюються на міжміський транспорт — автобуси та поїзди далекого сполучення. У цих випадках пенсіонери повинні купувати квитки за повною вартістю, якщо не належать до інших пільгових категорій.

Окрема ситуація з маршрутними таксі. Вони належать до приватних перевізників і не входять до системи міського громадського транспорту. Тому умови перевезення визначають органи місцевого самоврядування. У деяких містах пільги для пенсіонерів у маршрутках не передбачені взагалі, в інших — діють обмеження, зокрема щодо кількості пасажирів, які можуть їхати безкоштовно одночасно.

